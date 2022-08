Ha rifiutato il GF Vip di Alfonso Signorini per partecipare a Ballando con le stelle di Milly Carlucci: secondo Dagospia tra i nuovi ballerini della prossima edizione anche Alex Di Giorgio. Il cast è in via di definizione, ma a quanto pare oltre a Iva Zanicchi, Nino D’Angelo e Bianca Guaccero anche il nuotatore.

Chi è Alex Di Giorgio? Di origine romana e classe 1990, è un nuotatore specializzato nello stile libero. Vanta un argento europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi. Nel 2012 a Londra ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici arrivando al decimo posto e al nono a Rio de Janeiro nel 2016 nella staffetta 4×200 stile libero.





Alex Di Giorgio “a Ballando con le Stelle con l’ex della showgirl”

Ora fa anche il modello e secondo Ivan Rota per Dagospia sbarcherà nello show danzerino di Rai1 e in coppia con un uomo che è l’ex compagno di una famosa showgirl: “Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip”, si legge su Dagospia.

E ancora: “Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl”. Nessun nome, però. Almeno per il momento, certo. Alex Di Giorgio è un nome che spesso è stato accostato a programmi tv. In passato si era vociferato che fosse prossimo a sedersi sul trono gay di UeD, poi vippone di Alfonso Signorini.

Avrebbe dovuto partecipare al GF Vip 5, ma è stato costretto a rifiutare: “Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Volevo spiegarvi cosa è successo. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione. Chissà”. Ma pare che lo vedremo in un altro programma…

