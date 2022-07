“Non ci saranno”. Ballando con le stelle, pubblico deluso: fuori i nomi dei grandi assenti

La nuova stagione di Ballando con le stelle è in cantiere. In questi giorni Milly Carlucci è in giro per l’Italia a selezionare con Ballando on the road danzatori professionisti e no da inserire nei suoi due talent show per Rai1, Ballando con le stelle (la 17esima edizione partirà l’8 ottobre) e Il cantante mascherato (in onda nel 2023). Tanti i nomi che circolano sui possibili partecipanti alla prossima edizione dello show sulla danza che va in onda il sabato sera su Rai1.

Nelle scorse settimane si è parlato di Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini come concorrenti ipotetici. In merito a queste ipotesi Milly Carlucci aveva detto al Messaggero: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”.





Francesca Pascale a Ballando con le stelle, notizia smentita

L’unica certa di partecipare è Iva Zanicchi. Ai microfoni di Nuovo Tv, la cantante ha raccontato il motivo per cui ha accettato di partecipare allo show: “Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord” svela con ironia l’Aquila di Ligonchio. Nonostante la sua titubanza è stata, dunque, la conduttrice a convincerla toccando le giuste corde: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitato a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: “Bene adesso lo faccio”.

Sempre nell’intervista al Messaggero Milly Carlucci ha svelato la possibilità che Francesca Pascale e Paola Turci possano partecipare a Ballando con le stelle: “Sì, certo. Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”.

Su Instagram Francesca Pascale nelle ultime ore ha smentito la notizia. L’attuale moglie di Paola Turci parla esplicitamente di fake news. Una posizione piuttosto inequivocabile, per quanto non sia escluso si possa smussare in futuro, anche se appare più probabile la partecipazione per una sola puntata che l’ingresso nel cast.

