Francesca Pascale e il mantenimento da Berlusconi. Francesca Pascale, l’ex first lady più longeva tra le fidanzate di Silvio Berlusconi, è da poco diventata la signora Turci. Sabato 2 luglio è convolata a nozze (qui l’articolo) con la cantante Paola Turci a Montalcino, in provincia di Siena. Le nozze si sono svolte nel pomeriggio con una sobria e intima cerimonia, entrambe vestite interamente di bianco, secondo la tradizione nuziale

“Il giorno più bello della mia vita”, ha scritto Francesca Pascale su Instagram, dopo la cerimonia civile officiata dal sindaco Silvio Franceschelli (Pd), che ha omaggiato le spose di una bottiglia di pregiato Brunello, una magnum del 2014.





Francesca Pascale e il mantenimento da Berlusconi. Quanto ha guadagnato dalla separazione con Silvio la neosposa di Paola Turci? Dal 2011 ai primi mesi del 2020 è stata la compagna di Silvio Berlusconi. Si fidanzarono ufficialmente a Natale del 2011, quando l’ex premier le regalò un anello. L’amore finì quando Silvio Berlusconi conobbe Marta Fascina e uscirono le foto paparazzate che fecero infuriare la Pascale.

Così nel marzo 2020 la rottura tramite un comunicato di Forza Italia. Francesca Pascale ha preso il mantenimento da Berlusconi, perché nonostante i due non si fossero sposati c’era un accordo economico che, in caso di rottura, avrebbe fruttato alla Pascale 2 milioni di euro per ogni anno di relazione, pari a 20 milioni e a circa 100 mila di euro al mese (un milione l’anno) come mantenimento dello stato di vita.

Per diversi mesi ha vissuto nella villa in Brianza che era stata realizzata secondo i suoi gusti ma che ora è in vendita. Quattro mesi dopo l’addio da Silvio Berlusconi, Francesca viene fotografata su uno yacht in compagnia della cantante Paola Turci e il gossip esplode. Secondo quanto riportato all’epoca dal settimanale Oggi – che pubblicò le foto – lo yacht di 25 metri costava sui 60 mila euro a settimana e che il conto era stato pagato da Francesca Pascale.

Dopo il matrimonio c’è tanta curiosità sulla reazione che avrebbe avuto Silvio Berlusconi. Come riporta il Messaggero”il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. Nella sua infinità generosità il Presidente è pronto a fare un regalo a Francesca e Paola per la loro unione”. Si prevede che arrivino due gioielli”. Ma c’è dell’atro, perché i parlamentari vicini all’attuale compagna di Berlusconi, Marta Fascina, avrebbero ironizzato rispondendo che “il regalo Berlusconi lo ha già fatto ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro”.

