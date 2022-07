Matrimonio Pascale e Turci: le foto di Francesca e Paola spose felici e innamorate. “Il giorno più bello della mia vita”. Francesca Pascale, su Instagram, esprime tutta la propria gioia dopo la cerimonia che ha sancito l’unione con la cantante Paola Turci, che poco dopo il sì ha pubblicato una foto, scattata in auto, con un messaggio eloquente: “We said yes!”, “Abbiamo detto sì!”.

Dopo aver tenuto banco per giorni sulle cronache rosa, loro malgrado visto che avevano evitato ogni pubblicità, Paola Turci e Francesca Pascale si sono unite civilmente a Montalcino, in provincia di Siena. Le nozze si sono svolte nel pomeriggio di sabato due luglio con una sobria e intima cerimonia, entrambe vestite interamente di bianco, secondo la tradizione nuziale: Francesca con un tailleur giacca e pantaloni firmato Fendi, Paola con una tuta jumpsuite di Alberta Ferretti.





Matrimonio Pascale e Turci: le foto di Francesca e Paola spose

Il sindaco Silvio Franceschelli (Pd) ha omaggiato le spose di una bottiglia di pregiato Brunello, una magnum del 2014. “Benvenute a Montalcino, siamo lieti di ospitarvi nella nostra città. Vi auguro una vita felice insieme”, ha detto il sindaco. Da quando la love story tra Paola e Francesca divenne di dominio pubblico, nell’agosto 2020, per una foto di un bacio durante una vacanza in barca, pubblicata dal settimanale ‘Oggi’, le due donne hanno trascorso spesso del tempo in Toscana.

Matrimonio Pascale e Turci,le foto e la festa – Paola e Francesca hanno deciso di condividere sui rispettivi profili alcune delle foto scattate durante la cerimonia e durante il party che ha seguito la cerimonia in comune, la cantante ha voluto dedicare la canzone “Tu si’ ‘na cosa grande” alla neo moglie per omaggiare le sue origini campane.

Il ricevimento del matrimonio di Pascale e Turci è stato organizzato in un maniero trecentesco a due passi dall’Abbazia di Sant’Antimo, un autentico gioiello, che la leggenda vuole costruito dall’imperatore Carlo Magno nel 781. Oggi il Castello è un resort extralusso, con terrazze mozzafiato sul territorio della Val d’Orcia patrimonio dell’Unesco, che ha accolto le neo-spose all’ora del tramonto.

