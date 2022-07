Paola Turci matrimonio Francesca Pascale: a 48 ore dalle nozze che dovevano rimanere segrete, è uscita la notizia con tanto di dettagli. La cerimonia privatissima si terrà sabato 2 luglio 2022 in Toscana, a Montalcino per la precisione.

“Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…”, è il messaggio che la ex compagna di Silvio Berlusconi (la coppia si è lasciata nel 2020 dopo 13 anni) avrebbe inviato ai tanti amici e giornalisti che le hanno scritto su Whatsapp, scrive Repubblica.

Foto tratta dal settimanale “Oggi”



Paola Turci matrimonio Francesca Pascale: insulti prima delle nozze

A quanto pare al matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale saranno pochi gli amici e i familiari invitati al Palazzo Storico. Ma non è ancora chiaro se a officare il rito sarà il sindaco Silvio Franceschelli o magari un’altra persona amica delle spose.

Se Francesca Pascale non ha bisogno di presentazioni, lo stesso vale per Paola Turci, cantante che ha partecipato anche all’ultimo Festival di Sanremo e che sotto il profilo sentimentale nel 2010 ha sposato ad Haiti Andrea Amato, giornalista di R101. Matrimonio che si è concluso con la separazione dopo appena due anni.

Era invece agosto 2020 quando la ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana venivano sorprese per la prima volta insieme dai paparazzi. Ora, 2 anni dopo, il matrimonio, che però non è stato commentato da nessuna delle due. Paola Turci ha però voluto condividere sul suo Instagram un attacco omofono arrivato dopo la notizia delle nozze. ”Lesbicona che schifo”, le ha scritto un utente. E lei: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.

