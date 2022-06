Francesca Pascale Paola Turci stanno insieme da tempo. Non sono mancate voci di crisi in questi anni ed entrambe seppur non abbiano mai nascosto la loro storia d’amore non l’hanno nemmeno mai sbandierata ai quattro venti, per esempio sui social. Ma ora il sito Leggo dà una notizia in anteprima.

Era agosto 2022 quando l’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice venivano paparazzate insieme per la prima volta mentre si baciavano a bordo di uno yacht durante una vacanza in Cilento. Da quel momento in poi siti e settimanali hanno parlato spesso di loro e qualche mese dopo è arrivato il rumor di una possibile rottura.





Francesca Pascale Paola Turci, la notizia segreta è uscita

Era stato il sito Dagospia a parlare di storia al capolinea, ma poi su Giornalettismo Gabriele Parpiglia ha smentito questa voce: “Nei giorni scorsi i media avevano lanciato la notizia che la storia d’amore tra Francesca Pascale, ex compagna del Premier Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci fosse finita. Notizia fake. Le due vanno d’amore e d’accordo e hanno trascorso insieme l’ultimo dell’anno, brindando al nuovo anno unite. Per un felice 2021, di coppia e in coppia”.

Siamo nel 2022 e sono trascorsi quasi 2 anni esatti dalle prime foto rubate di questa coppia. E ora a quanto sostiene Leggo è arrivato il grande giorno per Francesca Pascale Paola Turci. Arrivato nel vero senso della parola perché, si legge sul sito, il matrimonio è in programma sabato 2 luglio.

Stando a quanto è venuto a sapere Leggo, Francesca Pascale Paola Turci si sposeranno sabato prossimo a Montalcino, in Toscana. Questa la location scelta per il matrimonio dalla ex di Silvio Berlusconi che nel 2018 ha anche aperto un’associazione LGBT ‘I Colori Della Libertà’ e la cantante. Matrimonio che al momento è stato tenuto segretissimo.

“Cifre con tanti zeri”. Silvio Berlusconi, l’accordo ‘di addio’ con l’ex compagna Francesca Pascale