Per Iva Zanicchi è un periodo impegnativo. Infatti la nota cantante, oltre a partecipare alle trasmissioni tv, è in giro per l’Italia per promuovere la sua ultima fatica letteraria intitolata Un altro giorno verrà edito da Rizzoli. Si tratta di un romanzo il cui protagonista è Attilio, il capostipite della famiglia Vezzoli: è una saga familiare popolata da personaggi di straordinaria volontà e dignità, animati al tempo stesso dal desiderio di conquistare il futuro e da un profondo attaccamento alle proprie radici.

Inoltre Iva Zanicchi ha già annunciato che questa estate sarà in tour nelle migliori città italiane per cantare le sue più belle canzoni. Tra le varie città si esibirà anche a Forte dei Marmi il 6 agosto e a Benevento il 26 dello stesso mese. Insomma tanti impegni per una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico. Impegni a cui ben presto se ne aggiungerà un altro.





Infatti Alberto Dandolo all’interno della sua rubrica sul settimanale Oggi ha svelato importanti retroscena sui personaggi del mondo dello spettacolo, uno dei quali riguarda proprio Iva Zanicchi. Pare che Milly Carlucci sia riuscita a convincere la cantante a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1: “Milly Carlucci è riuscita a convincere l’Aquila di Ligonchio ad entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle…”.

Inoltre Alberto Dandolo su Oggi ha fatto una importante sottolineatura: in questo periodo Iva Zanicchi sta vivendo una sorta di seconda giovinezza facendo riferimento agli impegni che la vedono coinvolta, alla conduzione dello show su Canale 5, alla partecipazione a Sanremo: “Uno show tutto suo su Canale 5, la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e un numero record di ospitate in Tv…”

Qualche mese fa Iva Zanicchi ha confessato di aver deciso di sposarsi. “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto”. “Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata – continua Iva Zanicchi -. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”. E c’è anche la destinazione per il viaggio di nozze. Iva vorrebbe visitare la Terrasanta e l’Egitto, dove non è mai stata nonostante il suo lavoro l’abbia portata un po’ in giro per tutto il mondo.

“Non me lo dovevi fare!”. Iva Zanicchi ‘nera’ con Serena Bortone per la sorpresa