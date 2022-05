Momento di caos a Oggi è un altro giorno tra la conduttrice Serena Bortone e Iva Zanicchi. Quest’ultima è stata ospite della trasmissione Rai e in studio si è materializzata una reprimenda della cantante nei confronti della padrona di casa. Il pubblico ha assistito sbigottito alla scena, ma poi si è subito scoperto tutto e la situazione è parsa via via più chiara. Tra l’altro, Iva ha anche toccato un tema molto delicato durante la puntata, mettendo leggermente in imbarazzo la Bortone.

In particolare, a Oggi è un altro Giorno Serena Bortone e Iva Zanicchi hanno praticamente dato vita ad un siparietto, che ovviamente non era stato preparato anzitempo. Prima di parlarvi di ciò che è successo in un frangente dell’appuntamento televisivo, l’artista si è lasciata sfuggire una frase sull’Ucraina: “Anche dal presidente dell’Ucraina è stata gestita male questa situazione. Io sono contro Putin ma anche l’altro, per carità è un eroe ed è giusto che siamo dalla sua parte, ma…”. E ha proferito parole inaspettate.





Oggi è un altro giorno, Serena Bortone rimproverata da Iva Zanicchi

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone e Iva Zanicchi hanno dialogato e la cantante ha aggiunto a proposito del conflitto in Ucraina, scatenato dalla Russia: “Zelensky è molto mediatico e diplomatico, però anche un po’ di moderazione. Ma sono ovviamente contro l’invasione di Putin”. Proprio al suo ingresso in studio si è invece registrato un momento inatteso. Infatti, ad accogliere Iva è stato qualcosa che proprio non è andato giù alla diretta interessata, che ha contestato la scelta della trasmissione.

Iva Zanicchi, quando è entrata nello studio di Oggi è un altro giorno, ha ascoltato un suo brano musicale molto datato e ha commentato così davanti a Serena Bortone: “Questo non me lo dovevi fare, è orribile, è una roba oscena. Pensa che è il mio primissimo provino, avevo 19 anni. Si chiamava Zero in amore la canzone”. E la presentatrice è parsa un po’ sorpresa, anche perché pensava che con quel gesto potesse renderla solamente felice. Ma ovviamente non c’è stata particolare tensione.

E Iva Zanicchi ha fatto una gaffe in diretta tv anche a Storie Italiane nei giorni scorsi: “Scusate, ho sentito un cinguettio, da dove è arrivato? Dal giardino della Zanicchi?”. Detto fatto, Iva Zanicchi, icona del panorama musicale italiano, ma anche personaggio pubblico che si fa apprezzare per la sua ironia, ha risposto alla padrona di casa compiendo, forse, un divertente scivolone: “Può essere, perchè io ho il giardino pieno di uccelli…”.

“Ho tanti uccelli”. Siparietto in diretta a Storie Italiane. L’ospite e l’imbarazzo di Eleonora Daniele