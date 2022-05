“Ho tanti uccelli”. Siparietto in diretta a Storie Italiane. L’ospite e l’imbarazzo di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele, siparietto e imbarazzo in diretta tv con l’ospite. Storie Italiane, un programma che continua a essere apprezzato dal pubblico italiano anche grazie agli ospiti che rendono la diretta tv un momento anche di divertimento. Esilarante quello che è accaduto in puntata a Eleonora Daniele.

Tanti ospiti ma soprattutto cantanti nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane. E tra questi anche Iva Zanicchi che ha regalato al pubblico un momento di puro divertimento. Forse non intenzionalmente, la gaffe in diretta tv ha avuto inizio quando la conduttrice ha chiesto nel bel mezzo del collegamento: “Scusate, ho sentito un cinguettio, da dove è arrivato? Dal giardino della Zanicchi?”.





Detto fatto, Iva Zanicchi, icona del panorama musicale italiano, ma anche personaggio pubblico che si fa apprezzare per la sua ironia, ha risposto alla padrona di casa compiendo, forse, un divertente scivolone: “Può essere, perchè io ho il giardino pieno di uccelli…”. (Iva Zanicchi fuori controllo).

Risate nello studio di Storie Italiane dopo la gaffe di Iva Zanicchi, non solo da parte di Eleonora Daniele, ma anche dagli ospiti che hanno assistito al siparietto, tra cui Annalisa Minetti, Rosanna Fratello e Alba Parietti. E proprio Annalisa ha incalzato: “Beh, detta così Iva beata te!”. (Eleonora Daniele, scontro epico).

“Non cominciamo eh, io ormai non posso più pronunciare in tv la parola uccelli” ha commentato Iva Zanicchi (nei giorni scorsi testimone di una rissa in tv) tra le risate delle altre ospiti, rimediando poi alla gaffe dicendo: “Ho il giardino pieno di volatili”. (Iva Zanicchi spiazza tutti).

“Dovremmo risponderti con la famosa canzone di Rosanna Fratello “Sono una donna non sono una santa”, ha aggiunto Eleonora Daniele e Rosanna: “Ormai questa canzone per me è iconica, non posso proprio più farne a meno”. Eleonora Daniele ha concluso: “Io oggi do i numeri, vi avviso eh. Tutti i servizi che dobbiamo mandare in onda sono numerati, perciò oggi do i numeri”.

Ma gli uccelli di Iva hanno continuato a farsi sentire: “Ancora? Ma che succede?” ha perciò chiesto Eleonora Daniele. Domanda a cui ha risposto Alba Parietti: “Sia io che Iva viviamo in campagna perciò sentiamo tanti cinguettii. Spesso ci mettiamo a cinguettare anche noi stesse”.

