“Ha detto sì!”. Ballando, cast stellare per la nuova edizione: che colpo per Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, Nino D’Angelo nel cast? Negli ultimi giorni si è molto parlato della prossima edizione che Milly Carlucci e i suoi stanno allestendo. Concorrenti, novità, indiscrezioni e voci clamorose, ne abbiamo sentite di tutti i colori sul seguito programma di Rai 1. Ha confermato la sua partecipazione un ‘pezzo da 90’ come Iva Zanicchi, inizialmente titubante ma poi convinta dalla conduttrice.

Su Ballando con le Stelle non sono arrivate solo news sui possibili partecipanti, ma pure quelle su rumorosi addii. Il programma ha infatti perso uno dei suoi volti noti: si tratta del ballerino Vito Coppola che nella scorsa stagione ha avuto un enorme successo e grazie allo show ha conosciuto l’amore con Arisa. Vito Coppola aveva preso il posto di Raimondo Todaro e adesso è pronto a spiccare il volo verso altri lidi. Per l’esattezza Vito sarà protagonista di “Strictly come dancing”, il capostipite inglese di tutti i vari Ballando…





Nino D’Angelo a Ballando con le Stelle, l’indiscrezione

Nino D’Angelo sarà concorrente a Ballando con le Stelle, è il portale TvBlog a lanciare l’indiscrezione: “Ora per Nino D’Angelo, artista pop che si è anche prodotto negli ultimi anni in partiture più sofisticate ed apprezzate dalla critica, si aprirebbero le porte di uno dei programmi più pop della nostra televisione, ovvero Ballando con le stelle. Il direttore artistico di Ballando Milly Carlucci dunque pare abbia messo gli occhi su Nino D’Angelo, che per altro sarebbe perfetto per il programma tersicoreo del sabato sera di Rai1, di ritorno sui teleschermi della prima rete della televisione di Stato da sabato 8 ottobre 2022”.

Dunque anche il popolare cantautore partenopeo sarà nel cast del prossimo Ballando con le Stelle. Oltre a lui e Iva Zanicchi ecco quali altri vip saranno, o meglio dovrebbero essere, presenti nel popolare show di Milly: Gabriel Garko, Nancy Brilli, Bianca Guaccero, Eva Robin’s e Lilith Primavera, attrice protagonista della serie tv “Le fate ignoranti” tratta dall’omonimo film di Ferzan Özpetek.

Nella prossima edizione, in partenza a ottobre, Ballando con le Stelle prevedrà undici appuntamenti. Oltre alle stelle di cui vi abbiamo parlato c’è anche chi si è candidato per fare il concorrente. Uno di questi è Jonathan Kashanian che, dopo la chiusura di Detto Fatto, ha spiegato perché parteciperebbe: “Non perché io abbia deciso di fare il ballerino nella vita, ma perché è un programma che tira fuori dei lati inediti di chi vi partecipa. E questo accade un po’ perché Milly è brava, un po’ per il contesto. Di certo mi ci impegnerei, ma il ballo passerebbe in secondo piano”.

“È giusto che se ne vada”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci perde un pezzo fondamentale