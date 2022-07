Nonostante manchi ancora un po’ di tempo prima di rivedere in tv Ballando con le stelle, la macchina dell’organizzazione della prossima edizione è sempre in movimento. Infatti si lavora per il cast della nuova stagione al cui timone c’è sempre la conduttrice Milly Carlucci. Tra i nomi che trovano conferma c’è quello di Iva Zanicchi. Inizialmente la cantante era un po’ titubante, ma poi finalmente si è decisa: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitano a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: ‘Bene adesso lo faccio’”.

“Non mi devono attaccare a livello personale – ha dichiarato Iva Zanicchi rivolgendosi ai giurati di Ballando – perché se no mi difendo. Lo farei bene, complice la diretta”. Intanto la stessa cantante ha spiegato cosa sta facendo in vista dell’impegnativa esperienza. Molti iniziano una preparazione specifica per farsi trovare pronti. Ma non è questo il caso di Iva Zanicchi che senza mezzi termini confessa: “Non mi sto preparando affatto. Mangio tutto il giorno”.





Milly Carlucci addio Vito Coppola Ballando con le stelle: Tifiamo per te”

Nelle ultime ore è stata proprio Milly Carlucci ad annunciare un addio a Ballando con le stelle. Si tratta del ballerino Vito Coppola che nella scorsa stagione ha avuto un enorme successo e grazie allo show ha conosciuto l’amore con Arisa. Vito Coppola aveva preso il posto di Raimondo Todaro e adesso è pronto a spiccare il volo verso altri lidi. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice, in collegamento con il ballerino, in un video pubblicato su Instagram: “La notizia che vi vogliamo dare è che qui c’è in ballo un biglietto aereo. Vito ha avuto un invito importantissimo per Strictly come dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa”.

Milly Carlucci ha voluto comunicarlo personalmente, dando il benestare al maestro che ha rubato il cuore ad Arisa facendo sognare, ogni sabato sera, milioni di italiani: “Con tutti i nostri auguri e la nostra benedizione, Vito farà parte del cast di Strictly come dancing”. Felicissimo il ballerino, che ha espresso alla conduttrice tutta la sua gratitudine: ” È stata una cosa improvvisa, sto mettendo le idee in ordine, però sono contento e non vedo l’ora. Loro sono stati molto affascinati da quello che abbiamo fatto noi a Ballando, hanno visto i video, quello che creiamo. Infatti Milly te l’ho detto ma te lo ripeto, grazie. Grazie a te e a tutta la famiglia di Ballando, che mi avete instradato. Speriamo che questo possa portare bene anche lì”.

Nonostante la perdita sia importante, Milly Carlucci è orgogliosa della strada che sta facendo Vito Coppola: ” È importante che i nostri ragazzi italiani facciano esperienza all’estero, nel ballo come in tutte le discipline – ha detto ancora -. Andare all’estero apre la testa e ti insegna cose nuove. C’è quella che viene chiamata la fuga dei cervelli, in questo caso è la fuga dei piedi danzerini. Poi i cervelli tornano in Italia e io spero che anche i piedi danzanti rientreranno in Italia. In bocca al lupo Vito, faremo il tifo per te e ti aspettiamo in Italia”. Su questo il ballerino non ha dubbi: “Vado, arricchiamo il bagaglio e poi ritorniamo sempre a casa”.

“Milly ha scelto lui”. Il palco di Ballando con le stelle pronto a infiammarsi, come gli occhi del pubblico