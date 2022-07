Vito Coppola lascia Ballando con le stelle. La notizia sembra ad un passo dall’ufficialità. Il programma di Milly Carlucci continua a perdere pezzi. Nelle settimane scorse Samuel Peron aveva spiegato che al momento non c’è nulla di certo e che il suo ritorno a Ballando con le Stelle dipende da molteplici fattori. “Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo, dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”, ha spiegato.



E non è il solo addio. In ballo c’è la questione Selvaggia Lucarelli: saldamente al suo posto dal 2016, stavolta qualcosa potrebbe essere cambiato e quindi Milly potrebbe decidere di puntare su un’altra giurata. Confermati invece sarebbero i nomi di Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Al posto di Selvaggia Lucarelli potrebbe irrompere a Ballando con le stelle la cantante Arisa, vincitrice tra l’altro dell’ultima edizione del programma con Vito Coppola.





Vito Coppola lascia Ballando con le stelle: avventura in Inghilterra



Si tratterebbe di un gradito ritorno per Milly Carlucci e il pubblico. In alternativa si vocifera che potrebbe diventare giurato Giancarlo Magalli, in caso di forfait dell’ex insegnante di Amici. Tutto è ancora in divenire e i prossimi giorni saranno fondamentali per capirne di più. Ovviamente potrebbe pure accadere che Selvaggia sarà riconfermata. Arisa che ormai fa coppia fissa con Vito Coppola. (Leggi anche Arisa e Vito Coppola, adesso si capisce tutto. Dopo tante voci, il gesto definitivo)



Tra di loro l’amore va avanti bene e sembra ci sia un feeling straordinario. Su Arisa e Vito Coppola si era vociferato addirittura di un tradimento di lui con Lucrezia Lando. “Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici”, sono state le parole di Vito Coppola come replica alle voci messe in circolo sul presunto flirt con Lucrezia Lando e sul tradimento nei confronti di Arisa. Dietro all’addio di Vito a Ballando non ci sarebbe nessun attrito con Milly.



BubinoBlog spiega che Vito è stato notato dai vertici della BBC che gli hanno offerto di diventare il nuovo maestro della versione inglese di Ballando con le Stelle, Strictly Come Dancing. Dunque volerà in terra inglese salutando tutti e iniziando una nuova e stimolante avventura professionale. Non ha potuto far altro che accettare.

“Che bacio con lui”. Arisa è fidanzata, dubbi spazzati via con una foto: “Se lo tiene stretto”