Arisa, nuovo fidanzato. Bacio in pubblico con lui e ora è tutto finalmente chiaro. La cantante è stata spesso e volentieri al centro dell’attenzione mediatica per le vicende sentimentali e ora è arrivato l’ulteriore colpo di scena, che ha confermato tutto. Ovviamente i fan della donna stanno impazzendo di gioia e speravano di assistere a questo momento. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato, che ha stravolto nuovamente il gossip. Si è vociferato tanto di lei e ora è arrivata la prova che fuga ogni dubbio.

Arisa, nuovo fidanzato. Bacio in pubblico con lui e gossip impazzito. Intanto, nei giorni scorsi, Arisa ha mostrato ai suoi follower una storia Instagram molto interessante. Ha postato alcune parole di una famosa canzone dell’artista Rosalia. Il brano si chiama Como Un G e la parte del testo fatta vedere da lei recitava: “Se non puoi averlo, meglio lasciarlo andare. Che peccato quando vuoi qualcosa, ma Dio ha altri progetti per te”. E sembrava un addio praticamente definitivo al ballerino.





Arisa, nuovo fidanzato: bacio in pubblico con Vito Coppola

Adesso il settimanale Vero è riuscito a beccarla in flagrante. Arisa, nuovo fidanzato. E il bacio a lui stanno facendo il giro della rete e c’è la definitiva conferma che è innamorata. I due si sono concessi una bellissima passeggiata romantica, culminata con quel bacio passionale. Inoltre, in un’altra istantanea pubblicata sul giornale, è stato possibile vedere la cantante e il suo piccioncino mano nella mano, a testimonianza di una relazione sentimentale che starebbe procedendo davvero senza grossi intoppi.

Questo quanto scritto dal settimanale Vero su Arisa: “Arisa ha ritrovato l’amore, lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire. Tra i due sono quasi sempre scintille, ma un bacio appassionato rimette tutte le cose al posto giusto”. Il lui in questione è sempre Vito Coppola, quindi sono state smentite categoricamente le voci che li davano in crisi o addirittura separati. Tra di loro l’amore va avanti bene e questo bacio romantico e un feeling straordinario lo dimostrano ampiamente.

Su Arisa e Vito Coppola si era vociferato addirittura di un tradimento di lui con Lucrezia Lando. “Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici”, sono state le parole di Vito Coppola come replica alle voci messe in circolo sul presunto flirt con Lucrezia Lando e sul tradimento nei confronti di Arisa. E ora questa ulteriore prova sulla loro unione.

