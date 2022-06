Vito Coppola, tutta la verità sul tradimento di Arisa con Lucrezia Lando. Un triangolo amoroso che fa discutere da diversi giorni dopo la segnalazione sulla cena che il ballerino di Ballando con le stelle avrebbe trascorso in compagnia della collega. Dopo voci di corridoio sul presunto flirt tra i due è proprio Vito a rompere il silenzio.

Vito Coppola e Arisa, la presunta rottura avrebbe un retroscena. Ancora una volta, nelle stories di Deianira Marzano, è arrivata una segnalazione da parte di una sua follower che ha parlato di un possibile flirt del giovane con Lucrezia Lando, conosciuta nell’ambito della televisione e in particolare di Ballando con le stelle. (Arisa e Vito Coppola, allora è vero).





“Ciao Deianira, pare che Arisa abbia bloccato anche Lucrezia Lando (maestra di ballo di Ballando con le stelle). Sono sicur* che si seguissero, sono anche uscite insieme qualche volta. Inoltre, ieri sera Lucrezia a Vito Coppola hanno cenato insieme nello stesso locale…inizio a sospettare che c’entri qualcosa anche lei in questa storia. Ti invio alcune stories”. E Deianira ha commentato: “Non lo so, chi vivrà vedrà”. Vito Coppola rompe il silenzio sul nascere.

“Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici”, sono state le parole di Vito Coppola come replica alle voci messe in circolo sul presunto flirt con Lucrezia Lando e sul tradimento nei confronti di Arisa. Il ballerino ha aggiunto che tra di loro esiste solo un rapporto di amicizia.

E ancora sul presunto tradimento: “Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, io non faccio i balli in assolo”, ha chiosato Vito Coppola mettendo chiarezza sulla vicenda.

