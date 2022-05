“Ma allora è vero”. Arisa e Vito Coppola, lei non si nasconde: adesso tutti sanno

Arisa e Vito Coppola sono ancora fidanzati? Certi gesti parlano più di mille parole. Meno di un mese fa il settimanale ‘DiPiù’, aveva spiegato come la coppia fosse pronta alla convivenza. Una notizia che aveva fatto molto parlare. Come, del resto, aveva acceso i riflettori sulla cantante l’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco in cui rivelava cose mai dette prima. “Ho pensato di sottrarmi alla vita, io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero”.



“Che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo. E poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici ‘okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere’”. Parlando poi di vita dopo la morte, la cantante dichiara di credere nella possibilità di una seconda vita e di voler rinascere come ermafrodita.

“Battiato – afferma Arisa – mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita, la reincarnazione e tutte queste cose. E io invece spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore… magari un’ermafrodita”.



Tornano alla domanda iniziale, se cioè Arisa e Vito Coppola sono ancora fidanzati, ecco che arriva una soffiata della sempre ben informata Deianira Marzano. L’esperta di gossip rivela Arisa abbia bloccato Vito Coppola su Instagram. Tra i due vincitori di Ballando con le Stelle, che fanno coppia fissa dalla fine del 2021, sembrava stesse andando tutto a gonfie vele dopo alcuni alti e bassi. A quanto pare, però, non è così. E c’è dell’altro.



Sul profilo di Arisa non sono più presenti immagini che la ritraggono insieme al campano. Le ultime insieme a lui risalgono al periodo di Ballando, quindi a dicembre scorso. In quello Vito, invece, l’ultimo scatto di coppia risale allo scorso marzo quando furono ospiti di Mara Venier a Domenica In.

