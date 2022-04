“Ora si fa sul serio”. Arisa e Vito Coppola, c’è la svolta. E sì, è quella decisiva

Ancora una volta è Arisa a rubare la scena del gossip. Infatti, in queste ultime ore è uscita fuori una notizia sensazionale che non coinvolge solamente lei ma anche Vito Coppola. Dopo un po’ di alti e bassi, pare che la coppia nata grazie al programma ‘Ballando con le stelle’ sia sempre più salda e se dovessero essere confermate le ultime voci, saremmo in presenza di una vera e propria svolta. I loro fan sono già in trepidante attesa e sperano di ricevere comunicazioni ufficiali il prima possibile.

Ma Arisa non si è concentrata solamente su Vito Coppola in questi giorni. Nella giornata del 22 aprile, come è stato possibile vedere sul suo profilo Instagram ufficiale, Arisa ha avuto un incontro speciale con l’attore porno Rocco Siffredi. ‘Today Gossip’ ha ricordato cosa disse lui sulla cantante: “A me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali”. Chissà cosa bollerà in pentola tra i due.





Arisa e Vito Coppola, la bomba: “Vogliono convivere”

La notizia bomba sul futuro di Arisa e Vito Coppola è stata lanciata dal sempre informato settimanale ‘DiPiù’, che è riuscito ad avere in anteprima delle news succulenti sulla coppia vip. Ciò che si sapeva fino a questo momento è che i due si siano vissuti in più città diverse, ovvero Eboli, Roma e Milano. Ora sarebbero giunti a prendere una decisione definitiva e fondamentale. E questa scelta cambierebbe decisamente tutto, indirizzando il loro rapporto in un’altra direzione.

Sempre secondo ‘DiPiù’, Arisa e Vito Coppola avrebbero deciso di provare la strada della convivenza. Infatti, non si accontenterebbero più di proseguire la storia d’amore come stanno facendo fino a questo momento, ma visto che i sentimenti sarebbero sempre più forti, si sarebbero orma convinti che entrambi abbiano trovato la rispettiva anima gemella. Quindi, sarebbero alla ricerca di un’abitazione che possa diventare la residenza di entrambi. Non resta che aspettare dettagli certi.

E Arisa ha anche fatto una confessione molto triste dal conduttore Pierluigi Diaco, quando ha rievocato ciò che le è successo in passato: “Sì ho pensato di sottrarmi alla vita, io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Battiato comunque mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo, in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita”.

