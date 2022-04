“Ma è proprio lui”. Arisa boom, lei e il vip insieme: tutti ‘fuori di testa’ per il video

Colpo di scena Arisa. E stavolta la cantante ha sorpreso davvero tutti, nonostante in passato ci fossero state delle avvisaglie in questo senso. La curiosità dei suoi fan è aumentata a dismisura in queste ore e anche nelle prossime ore e forse prossimi giorni non si farà altro che parlare della donna, che si è fatta immortalare con un discusso personaggio. Ha postato infatti diverse foto in sua compagnia, nonché anche un breve filmato. E sui social i messaggi dei follower si sono sprecati.

Pochi giorni fa invece Arisa si è lasciata andare ad una confessione drammatica: “Ho pensato di sottrarmi alla vita, io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo. E poi piano piano dai valore alle tue priorità”.





Arisa, foto e video insieme a Rocco Siffredi

Arisa non smette mai di stupire i suoi seguaci social e anche poche ore fa li ha voluti sconvolgere, seppur in maniera positiva. Si è infatti incontrata con una persona molto particolare e già tempo fa i due si erano provocati a distanza. Ora si è materializzato finalmente questo clamoroso incontro, che potrebbe nascondere qualcosa di più importante. Ha preferito non scrivere alcuna didascalia, ma si è limitata a postare molti scatti che sono diventati più che virali immediatamente.

Come è stato possibile vedere sul suo profilo Instagram ufficiale, Arisa ha avuto un incontro speciale con l’attore porno Rocco Siffredi. ‘Today Gossip’ ha ricordato cosa disse lui sulla cantante: “A me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali. Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione”.

Migliaia e migliaia i mi piace raccolti da Arisa, che non ha voluto spiegare le ragioni di questo incontro con Rocco Siffredi. Mentre i suoi ammiratori hanno scritto: “Non succede, ma se succede…”, “Vai Arisa, è la patria che te lo chiede”, “Ma quindi alla fine hai ceduto a lui?”, “Abbiamo un sogno nel cuore”. Ovviamente in tanti hanno utilizzato l’ironia, ma chissà se i due proporranno qualcosa in futuro.

“Ho pensato al suicidio”. Arisa choc, il dramma raccontato in diretta tv: “Ero in un buco nero”