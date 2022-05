Fino a qualche giorno fa si parlava di crisi tra Arisa e Vito Coppola. I due si sono conosciuti a Ballando con le stelle: lei era una concorrente, lui il suo maestro di ballo. Sin da subito è nata una grande intesa che si è vista chiaramente in pista. Il pubblico ha iniziato ad apprezzare la coppia e infatti alla fine è arrivato il successo nello show condotto da Milly Carlucci. In tanti hanno sempre sperato in qualcosa di più di una amicizia.

Tuttavia nei giorni scorsi quello che riportava il settimanale Oggi, Arisa e Vito Coppola sarebbero in quella che comunemente viene chiamata pausa di riflessione. Stando al settimanale, i due avrebbero avuto degli screzi che li avrebbero, almeno per ora, allontanati. Da quello che si sa poi, Arisa in questo momento sta vivendo da sola nella sua casa di Milano, senza il ballerino con cui fa coppia da dicembre 2021. Non si conoscono i dettagli di questo allontanamento, o da cosa sia stato generato.





Arisa e Vito Coppola lasciati? La coppia di nuovo insieme sui social

Ora sono Arisa e Vito Coppola a parlare e a fare definitivamente chiarezza sulla loro situazione sentimantale. Con una serie di storie su Instagram Arisa e Vito Coppola hanno smentito le indiscrezioni degli ultimi giorni. Qualcuno aveva infatti insinuato una crisi tra i due vincitori dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. In realtà la cantante e il ballerino sono più uniti che mai, come mostrato sui social network. Insomma Arisa e Vito Coppola non si sono lasciati.

E da fidanzati Arisa e Vito Coppola hanno partecipato all’ultima festa di compleanno di Barbara d’Urso. Infatti la cantante è molto amica della conduttrice Mediaset e non si è persa il party per i suoi 65 anni. Ad accompagnarla il nuovo compagno, con il quale si è scatenata in pista tra balli, baci e abbracci. Pertanto non c’è alcuna crisi tra Arisa e Vito Coppola. La loro relazione procede a meraviglia e i due sarebbero pronti anche per il passo successivo.

E cioè andare a vivere insieme: si parla di convivenza dopo l’estate. Magari a Roma, a metà strada tra Milano (dove Arisa vive da tempo) e Eboli (qui il ballerino è nato e cresciuto). La differenza d’età – Vito Coppola è dieci anni più piccolo di Arisa – non sembra essere un problema per il momento. Ad unire i due complicità, sintonia e tanta passione. Come dicevamo, i due si sono conosciuti nel programma di Milly Carlucci lo scorso autunno 2021. Amatissimi sin dalle prime puntate, Arisa e Vito Coppola si sono fatti subito notare dal pubblico per essere molto affiatati. Il giovane è reduce da una relazione durata sette anni e terminata proprio l’anno scorso. Arisa invece aveva appena chiuso la sua relazione con Andrea di Carlo.

