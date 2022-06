Belen Rodriguez, le condizioni di salute del padre. Un intervento a cui si è sottoposto Gustavo Rodriguez e solo oggi gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Sarebbe stata proprio la moglie a condividere uno scatto in compagnia del marito per rassicurare i fan. Ecco come sta il padre di Belen, Cecilia e Jeremias.

Classe 1959, il papà di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, Gustavo Rodriguez oggi ha 62 anni compiuti e una vita decisamente interessante da raccontare. Nonostante sia sempre stato molto discreto, nonostante la notorietà dei tre figli, Gustavo ha sempre ammesso di essere stato un vero rocker dall’indole ribelle. Solo con l’arrivo del vero amore, quello per Veronica Cozzani, Gustavo è riuscito ad ammorbidire il suo carattere. Un gesto di amore per Veronica?





Gustavo Rodriguez, proprio per amore, sarebbe diventato un pastore anglicano solo per compiacere il suocero. Di recente il papà di Belen, Cecilia e Jeremias è andato incontro ad alcuni problemi di salute che hanno richiesto un intervento. (Antonio Zequila su Gustavo Rodriguez).

Sempre la moglie Veronica Cozzani ha informato i follower del ricovero: “Guarisci presto Gus”, ha scritto a corredo di uno scatto di coppia. La mamma di Belen e moglie di Gustavo Rodriguez ha spiegato che il marito ha subito un intervento chirurgico per problemi al colon.

E non potevano mancare cascate di cuori per Gustavo da parte di fan che ancora oggi chiedono dettagli sulla situazione. E fortunatamente ci ha pensato sempre Veronica a riferire ai fan che “Adesso va meglio”. Una foto di coppio poi ripostata anche da Cecilia tra le storie Instagram: “Li amo con tutto il cuore, sono la mia forza”.

