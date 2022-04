Antonio Zequila è il primo eliminato dell’edizione 2022 de L’isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e in onda ogni giovedì sera su Canale 5 con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e inviato dall’Honduras Alvin. Nella puntata del 31 marzo, dopo dieci giorni in Honduras, l’attore ha perso al televoto flash contro Floriana, vincitrice del televoto con l’81% dei voti.

Proprio in coppia lei ha affrontato la prima settimana nel reality, dove la convivenza è stata complicata. Il pubblico ha scelto di eliminarli da playa Accopiada e mandarli su Play Sgambada per una settimane, come naufraghi singoli e Antonio Zequila ha dovuto lasciare l’Honduras.





Antonio Zequila su Gustavo Rodriguez: “All’Isola una cosa segreta”

A Pomeriggio Cinque Antonio Zequila ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi e ha fatto qualche rivelazione su Jeremias e Gustavo Rodriguez parlando anche di “cosa importante che è successa” quando sono stati trasferiti nella casa, a causa della tempesta che si è abbattuta sulla spiaggia.

“Ha violato il quarto comandamento di nostro Signore: mentre il padre stava parlando lui ha detto ‘stai zitto, zitto, devi stare zitto’, mortificandolo”, ha detto Antonio Zequila parlando del fratello di Belen Rodriguez. Parlando invece di Gustavo ha detto: “Si è messo a piangere, io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto perché lo trattasse così e lui mi ha detto ‘Perché c’è questa cosa che ti devo dire, è un segreto non è mai stata rivelata e non è una cosa pubblica’, e ci siamo abbracciati”.

Antonio Zequila ha precisato di non poter rivelare nel dettaglio cosa si sono detti, in quanto si tratterebbe di “una cosa segreta”. “No, non dire nulla, non riveliamo nulla. Questo è il tuo punto di vista andiamo avanti”, ha detto Barbara D’Urso.

