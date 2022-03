“Non lo sapevo, perché ridete?”. Ilary Blasi, all’Isola dei Famosi terribile gaffe su Antonio Zequila

L’Isola dei Famosi è tornata. Il reality condotto da Ilary Blasi va in onda ogni lunedì e giovedì per la regia di Roberto Cenci. E tra i vip protagonisti di questa elettrizzante edizione sono già scoccate le prime scintille. In particolare è Floriana Secondi ad aver ‘conquistato’ la palma di concorrente più nervoso. Almeno a giudicare da quanto avvenuto prima con Antonio Zequila e poi con Nicolas Vaporidis. La vincitrice del Grande Fratello 3 potrebbe così essere diventata il bersaglio numero uno degli altri.

Al momento non è chiaro quanto durerà l’Isola. Ilary al riguardo è stata sibillina: “Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. Dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”. Dunque se ne vedranno delle belle, considerando che mancano ancora oltre due mesi e mezzo. Per Floriana già pare essersi messa maluccio. Pure Raffaello Tonon ha detto: “Ho avuto in passato degli scontri con lei, deve comportarsi diversamente”.





Giusto ieri, giovedì 24 marzo, è stata trasmessa il secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Al fianco di Ilary Blasi, ovviamente, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Proprio nel corso della puntata Antonio Zequila ha preso la parola e ha spiegato: “…il papà perché ho ritrovato un po’… Io ho perso il papà e quindi quando parlo con Gustavo è come se parlassi con mio papà Giovanni. Una persona adorabile, anche Jeremias. Ho scoperto un ragazzo adorabile”.

A questo punto Ilary Blasi ha fatto una gaffe. La conduttrice ha infatti chiesto: “Ma non siete coetanei tu e Gustavo?”. Risate in studio e anche ad Antonio Zequila è scappato un mezzo sorriso. Il concorrente ha poi aggiunto: “Beh, no, lui ha quattro anni più di me. Ti ringrazio della fiducia…”. Insomma, non un gran figura per Ilary che poi è sembrata un po’ in imbarazzo e infatti ha detto: “Ah no? Non lo so, non lo sapevo, perché ridete?”.

Intanto è già nata una liaison tra due concorrenti. Parliamo di Roger Balduiono e Estefania Bernal “Ho provato a scriverle un messaggio in spagnolo, se devo pensare ad una persona nell’altra isola, penso a Estefania. Di lei mi piace il suo modo di essere, è sempre felice e sembra una persona vera. Mi piace“. Anche l’altra ha espresso volontà nel conoscerlo meglio: “Tempo al tempo, se deve succedere, succederà. Lui è bello, è figo. Forse se arriva qua abbiamo del tempo per conoscerci meglio“.