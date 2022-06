“Cosa nasconde”. Isola dei Famosi, la voce dall’Italia su Edoardo Tavassi: “Soffre molto”

Edoardo Tavassi, ex fidanzata vip per il fratello di Guendalina Tavassi. A lanciare la bomba sul naufrago dell’Isola dei Famosi è stato il settimanale Novella 2000 che racconta come il naufrago non abbia ancora digerito del tutto quell’addio frettoloso. “Per lei ha sofferto molti – spiega in un articolo il giornalista Armando Sanchez -. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa…”. A riprova di quanto forte sia stata la loro storia vale la pena citare un post che la bellissima showgirl aveva scritto nei giorni, presumibili, successivi la rottura.



“Per me lui è stato come un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione”. Parole che secondo Armando Sanchez potrebbero far pensare a un futuro di nuovo insieme, magari dopo la fine del reality adventure condotto da Ilary Blasi: “Le loro anime e i loro corpi si potrebbero ricongiungere”. Così mentre Edoardo continua a tenere banco sull’Isola e, nei giorni scorsi, aveva dato segni di insofferenza.





Edoardo Tavassi, l’ex fidanzata vip è Diana Del Bufalo



È successo dopol taglio di capelli in cambio di cibo. Un gesto che secondo Edoardo non sarebbe stato riconosciuto come avrebbe meritato. E quando lui e il resto del gruppo hanno ricevuto le pietanze che è riuscito a vincere non ha avuto peli sulla lingua. “Mi sono tagliato i capelli, la lasagna è molto buona, sono un po’ deluso dalla quantità. Mi aspettavo almeno una bella porzioncina così”.



Insomma, un attacco alla produzione senza mezzi termini. E chi lo sa che staserà non tornerà a parlarne nel corso della diretta. Ai colpi di scena Edoardo ci ha abituati. Così come alle sorprese: nessuno infatti si sarebbe immaginato una storia tra lui e Diana Del Bufalo. Per ora de lei non arrivano commenti. Edoardo intanto continua la sua avventura sull’Isola sperando di recuperare posizioni su Nicolas.



portale Reality House ha diffuso un importante sondaggio legato alle preferenze dei naufraghi ed ecco che è venuta fuori una bella sorpresa. Stando a questa graduatoria Edoardo Tavassi e Marco Cucolo del 9%. In terza posizione Marialaura De Vitis, che ha ottenuto il 10% delle preferenze. Mentre il favorito sarebbe l’attore romano.

