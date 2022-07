“Milly ha scelto lui”. Il palco di Ballando con le stelle pronto a infiammarsi, come gli occhi del pubblico

Si va perfezionando con il passare dei giorni il cast di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nelle ultime ore sono arrivate le prime conferme sui concorrenti della prossima edizione. Una di queste riguarda Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio ha accettato il corteggiamento della conduttrice: “Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord” svela a NuovoTv.

Nonostante la sua titubanza è stata, dunque, la conduttrice a convincerla toccando le giuste corde: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitato a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: “Bene adesso lo faccio”. Altra concorrente che potrebbe far parte del cast è Marta Flavi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia. Da qualche tempo è sparita dai radar della tv, ma adesso potrebbe ritornare alla ribalta grazie all’intuito della presentatrice Rai.





Ballando con le stelle Gabriel Garko nel cast del programma

Marta Flavi, 71 anni, è stata molto famosa soprattutto negli anni Novanta, quando ha presentato la trasmissione di Canale 5 Agenzia matrimoniale. Con Costanzo si è unita in matrimonio il 7 giugno del 1989 e nel dicembre del 1990 è poi arrivata la separazione. Nel 1994 si è invece consumato il divorzio. Marta Flavi nel 2020 è stata concorrente in una puntata dei Soliti Ignoti di Amadeus, mentre nel 2009-2010 ha presentato la rubrica Mi Manchi nel programma Unomattina Weekend.

Nelle ultime ore il portale TvBlog ha parlato di Gabriel Garko come possibile nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Già lo scorso anno aveva partecipato al programma come ballerino per una notte, facendosi notare e dimostrando una buona padronanza nel ballo. TvBlog ha raccontato che l’attore sarebbe pronto per la sfida e che, in vista del prossimo 15 di luglio – vale a dire il giorno del suo compleanno -, ha spedito inviti a molti personaggi Rai, “dimostrazione questa che stavolta fa sul serio ed è sua intenzione di partecipare nello show principale della televisione pubblica”.

Insomma si va completando il cast e se le indiscrezioni dovessero essere confermate si tratterebbe di un gruppo di qualità che farebbe ulteriormente lievitare l’interesse per il programma. Sempre TvBlog fa poi trapelare un’altra indiscrezione che porta a un nome assai popolare lungo la Penisola, quello cioè di Nancy Brilli. E non è finita qui perché poi Milly Carlucci e la sua squadra starebbero lavorando anche sulla quota ‘sportiva’, da sempre presente a Ballando.