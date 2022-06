“Milly fa il gran colpo”. Ballando con le stelle: arriva lei, l’ex del più grande della tv

Milly Carlucci e Ballando con le stelle, concorrente top e inaspettato in arrivo nella prossima edizione. Ciò che sta emergendo in queste settimane e in questi giorni è che la conduttrice televisiva voglia superare se stessa e presentare al pubblico un cast da ricordare a lungo. Si è vociferato nei giorni scorsi di Iva Zanicchi, ma l’ultimo nome in ordine di tempo uscito fuori è di quelli clamorosi. Lei è l’ex moglie di un big della tv, che dunque potrebbe sbarcare nel seguitissimo programma di Rai1.

Milly Carlucci e Ballando con le stelle, concorrente a sorpresa in vista. Intanto, nei giorni scorsi Raimondo Todaro è stato riconfermato ad Amici di Maria De Filippi e il ballerino e insegnante spegne per la seconda volta tutte le speranze di Milly Carlucci di poterlo riavere nel cast della sua trasmissione. La conduttrice ha affermato senza troppi giri di parole su Raimondo Todaro: “Sono felicissima per lui. Non dimenticherò mai il giorno in cui quindici anni fa Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando. Alla fine fu lui ad essere preso”.





Milly Carlucci, a Ballando con le stelle la concorrente Marta Flavi?

Milly Carlucci, a Ballando con le stelle concorrente inimmaginabile. La possibilità c’è, come anticipato dal sito Dagospia. Mancano ovviamente le conferme ufficiali, ma il suo nome sta circolando ora con insistenza. Si tratta quindi dell’ex moglie di un grande conduttore televisivo che lavora a Mediaset. Di lei non si parla da moltissimo tempo, infatti è scomparsa dalla televisione da un bel po’ di anni, ma adesso potrebbe ritornare alla ribalta grazie all’intuito della presentatrice Rai.

A Ballando con le stelle potrebbe arrivare l’ex coniuge di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, che ha 71 anni. Lei è stata molto famosa soprattutto negli anni Novanta, quando ha presentato la trasmissione di Canale 5 Agenzia matrimoniale. Con Costanzo si è unita in matrimonio il 7 giugno del 1989 e nel dicembre del 1990 è poi arrivata la separazione. Nel 1994 si è invece consumato il divorzio. Recentemente è stata avvistata sporadicamente nel piccolo schermo, ma ora potrebbe ritornare protagonista.

Marta Flavi nel 2020 è stata concorrente in una puntata dei Soliti Ignoti di Amadeus, mentre nel 2009-2010 ha presentato la rubrica Mi Manchi nel programma Unomattina Weekend. Inoltre, è curatrice da diversi anni di una rubrica di posta del cuore per il settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo. E ora la speranza è poterla rivedere in televisione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

