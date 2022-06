Milly Carlucci, la reazione alla notizia. Arriva una conferma che non rende felici esattamente tutti. La conduttrice Rai è ‘costretta’ ad accettare la decisione e proseguire l’avventura di Ballando con le Stelle senza di lui. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Milly Carlucci, la reazione su Raimondo Todaro dopo la conferma della notizia. La conduttrice senza filtri non poteva ha saputo tutto. Stiamo parlando proprio di Raimondo Todaro che pare abbia accettato di essere riconfermato come insegnate di Amici di Maria De Filippi per la seconda volta decretando la sua assenza dal palcoscenico di Ballando.





Milly Carlucci, la reazione alla notizia su Raimondo Todaro

Un posto che Raimondo Todaro occupa già da un anno come insegnante di Amici e che pare non abbia alcuna intenzione di abbandonare. Riconfermato nel talent show di Maria De Filippi, il ballerino e insegnante spegne per la seconda volta tutte le speranze di Milly Carlucci di poterlo riavere nel cast della sua trasmissione. (Milly Carlucci perde pezzi a Ballando con le Stelle).

E se l’anno scorso Milly Carlucci, davanti all’annuncio pubblico del ballerino, ha ammesso un certa delusione: “prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi. Stamani però con delusione ho letto il suo post“, qeusta volta la reazione è ben diversa.

La conduttrice ha affermato senza troppi giri di parole su Raimondo Todaro: “Sono felicissima per lui. Non dimenticherò mai il giorno in cui quindici anni fa Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando. Alla fine fu lui ad essere preso”.

E Milly Carlucci poi aggiunge: “Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!”.

