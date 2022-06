Ballando con le stelle, Milly Carlucci a caccia di nuovi concorrenti. Sono giorni molto turbolenti per la produzione del programma. Nei giorni scorsi era circolata la voce dell’addio da parte di Selvaggia Lucarelli. Se ne parla già da qualche giorno, dopo che la giornalista, rispondendo alle domande dei fan su Ballando con le stelle, aveva risposto con un eloquente “Non ci rivedremo”. La sua luscita di scena della giornalista dal programma ha radici lontane. Tutto è nato quando c’è stato lo scontro tra la giurata e Morgan. Quest’ultimo evidentemente non contento del giudizio ricevuto sbroccò in diretta contro Selvaggia e Guillermo Mariotto.



“Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove – disse Morgan – Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”. Poi Morgan aggiunse: “Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”.





Ballando con le stelle, tra i possibili concorrenti salta Iva Zanicchi?



Al suo posto ci potrebbe essere un conduttore molto popolare, Giancarlo Magalli, che nella scorsa stagione abbiamo visto a “Una parola di troppo” dopo l’addio a “I fatti vostri”. Ma resta tutto da vedere. Come la presenza di Iva Zanicchi, data per certa e che ora prende le distanze da quelle dichiarazioni. “Diciamo che ancora non è tutto definito, ma io spero che lo sia presto…”, ha rivelato a Diva e Donna.



Iva Zanicchi aveva fatto parlare di sé alla vigilia del Festival di Sanremo quando si era lasciata andare ad una lunga confessione sulle colonne del Corriere della Sera. La cantante non ha avuto peli sulla lingua raccontando dettagli sulla sua intimità con il marito Fausto Pinna, suo compagno dal 1986. “Io e mio marito facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita”. (Leggi anche



“A qualunque età – ha ammesso Iva Zanicchi, che di anni ne ha 82 –. Ogni donna, a qualunque età dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale”. Per Iva Zanicchi il sesso è una cosa seria e senza età. “A 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia, ma conta tanto anche la tenerezza.

“Ci sposiamo”. Iva Zanicchi spiazza tutti, a 82 anni ecco l’annuncio del grande passo