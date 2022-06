La brutta figura di Tommaso Zorzi con l’attrice americana. È successo durante una vacanza in Marocco con Tommaso Stanzani. I due ora sono tornati a Milano, dopo aver trascorso qualche notte romantica a Marracash. Una vacanza tra le riad del Marocco, tra relax e qualche immancabile momento di shopping al tradizionale mercato della città. Ma è proprio durante le compre che avviene qualcosa di davvero strano.

È qui che avviene la brutta figura di Tommaso Zorzi. Durante un giro di acquisti, l’ex vincitore del GF Vip ha incontrato una famosa attrice di Hollywood. Si tratta di Shailene Woodley, protagonista, tra i tanti film, di Colpa delle stelle. Racconta: “Ero in questo negozio che provavo dei vestiti, tra cui questo che ho comprato, e c’era un camerino solo. Dunque, io e ste due ragazze americane ci alternavamo il camerino e ci davamo consigli. ‘Compra questo’, ‘No prendi quello’.”





La brutta figura di Tommaso Zorzi: shopping con la star (che non riconosce)

“Mi hanno fatto prendere verde questo [si indica il vestito, ndr] che stavo per prendere blu. Comunque Tommy [Stanzani, ndr] stava al telefono, ritorna e mi guarda scioccato, impanicato. Questo perché?”. E qua interviene Tommaso Stanzani: “Era Shailene Woodley, l’attrice di Divergent, Resta Con Me, Colpa Delle Stelle. La mia attrice preferita”.

VIDEO | Tommaso mentre stava facendo shopping non ha riconosciuto l'attrice Shailene Woodley con cui si stava scambiando consigli riguardo agli outfit 😱 #tzvip pic.twitter.com/yIgBG58XgX — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) June 21, 2022

“Le ho consigliato un look pazzesco”, l’epica chiusura di Zorzi. Se mettiamo da parte la brutta figura di Tommaso Zorzi, l’amore tra i due Tommy va a gonfie vele che oramai ha toccata la boa di un anno. “Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro.

Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla”, è la dedica del ballerino per l’anniversario. “Mi hai reso così felice che non ne hai idea”, è stato invece il messaggio di Zorzi più innamorato che mai. E riguardo il matrimonio, Zorzi aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Mi piacerebbe, ma più per la festa in sé. Non è qualcosa a cui ambisco più di tanto. Ambisco a stare insieme per un sacco di tempo, a prescindere dal matrimonio”.

