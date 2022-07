Iva Zanicchi e l’avvertimento alla giuria di Ballando con le Stelle. Tra le protagoniste della prossima edizione del fortunato show di Milly Carlucci ci sarà anche l’amatissima e vulcanica cantante . A dare la conferma è stata lei stessa poco tempo fa a NuovoTv: “Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord”.

Inizialmente Iva Zanicchi era un po’ titubante, ma poi finalmente si è decisa: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitano a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: ‘Bene adesso lo faccio’”. Secondo il portale Dagospia un’altra concorrente potrebbe essere Marta Flavi che ultimamente era scomparsa dalla tv.





Iva Zanicchi avverte la giuria di Ballando con le Stelle

Anche nelle passate edizioni di Ballando con le Stelle gli scontri tra concorrenti e giuria non sono mancati. Così, in attesa di trovarsi di fronte i vari Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e – forse – Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi ha voluto mettere le cose in chiaro. Da sempre è noto il carattere focoso, diretto e poco incline a piegarsi dell’Aquila di Ligonchio e queste parole non fanno che confermarlo.

“Non mi devono attaccare a livello personale – ha dichiarato Iva Zanicchi rivolgendosi ai giurati di Ballando – perché se no mi difendo. Lo farei bene, complice la diretta”. Intanto la stessa cantante ha spiegato cosa sta facendo in vista dell’impegnativa esperienza. Molti iniziano una preparazione specifica per farsi trovare pronti. Ma non è questo il caso di Iva Zanicchi che senza mezzi termini confessa: “Non mi sto preparando affatto. Mangio tutto il giorno”.

C’è chi ha fatto notare che ballare non dovrebbe essere un problema per chi ha il ritmo della musica nel sangue. Ma Iva Zanicchi ha ribattuto che in pista dovrà far girare le gambe, altrimenti… Intanto dopo aver detto di no ad Alfonso Signorini che la voleva al GF Vip 7 Iva ha spiegato che i contatti con Mediaset non sono comunque interrotti. “Ci risentiremo al termine di Ballando” ha detto lei, lasciando intendere che potrebbe essere protagonista di programmi col biscione nel prossimo futuro.

