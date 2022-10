Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Si parte l’8 ottobre e i concorrenti sono al lavoro insieme ai rispettivi maestri per limare e correggere gli ultimi dettagli in vista della prima puntata. Il cast di Ballando con le stelle 2022 è composto da Rosanna Banfi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Dario Cassini, Luisella Costamagna, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger, Marta Flavi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Ema Stokholma. Iva Zanicchi.

Nella prima puntata di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha scelto Carlotta Mantovan come ballerina per una notte. “Ballerina per una notte che aprirà le danze sarà Carlotta Mantovan, vogliamo abbracciarla nel ricordo di Fabrizio Frizzi (scomparso il 26 marzo 2018), grandissimo protagonista della prima edizione”, ha detto la conduttrice era una grande amica di Fabrizio, con lui infatti ha condiviso la conduzione di uno dei varietà più di successo della prima rete della Rai, campione di ascolti del sabato sera della prima rete e trasmissione anche abbinata per un certo periodo alla lotteria Italia, ovvero Scommettiamo che.

Nella puntata di Oggi è un altro giorno di venerdì 7 ottobre Iva Zanicchi è stata ospite di Serena Bortone. La cantante ballerà in coppia con Samuel Peron, ballerino e presenza fissa del talk di Rai1 e per questo i due hanno vivacizzato lo studio in diretta con una serie di scambi di battute. La cantante dopo aver simulato un passo di tango non propriamente riuscito alla fine ha rivelato: “Pensa che str***o mi doveva abbracciare e mi ha detto ‘no, non ci arrivo!’ Mi ha detto di dimagrire 3 chili”.

Ovviamente si è trattato di una battuta e all’interno dello studio di Serena Bortone si è notata tutta l’ironia e la complicità che c’è tra Iva Zanicchi e Samuel Peron. Durante la chiacchierata con la conduttrice, Iva Zanicchi si è mostrata un fiume in piena creando il caos in studio e non trattenendosi tra battute, aneddoti e retroscena. Sullo show del sabato sera di Rai1, invece, la cantante ha le idee chiare: “Io vado a Ballando per vincere. Tutti dicono che vanno lì per divertirsi… ma io vado con l’intento di vincere”. Iva Zanicchi appare più decisa che mai nel suo intento.

Infine Iva Zanicchi, ospite ad Oggi è un altro giorno, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata, le partecipazioni al Festival di Sanremo, i programmi e soprattutto tutti i suoi successi musicali. Durante la chiacchierata ha anche rivolto un pensiero al marito Fausto Pinna che lotta contro una malattia. Nel salotto di Rai1 è stato ospite anche Guillermo Mariotto, giurato dello show sin dalla prima edizione che ha assicurato: “Nello show sarà una bomba atomica”.