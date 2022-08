“Ve lo prometto”. Iva Zanicchi, ah: già agguerita per Ballando. Giuria (e pubblico) avvertita

L’autunno di Rai1 si apre con Ballando con le stelle: anche quest’anno lo show condotto da Milly Carlucci torna a tenere compagnia al pubblico il sabato sera. Lo scorso anno a trionfare fu Arisa in coppia con Vito Coppola. Secondi classificati, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Si va definendo con il passare dei giorni il cast della prossima edizione: a sfidarsi sul palco saranno Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagarelli.

Confermata la giuria: a dare i voti delle varie esibizioni saranno Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino. Cambi, invece, per quanto riguarda i commentatori a bordo campo dello show di Milly Carlucci. Fino allo scorso anno c’erano Alberto Matano e Roberta Bruzzone, il primo arrivato a Ballando nel 2020 e la seconda entrata in forza stabilmente nel programma a partire dal 2017. Dalla prossima edizione non ci sarà la più famosa criminologa della tv italiana. Al suo posto – come scrive il portale Davidemaggio.it – un ospite diverso di puntata in puntata.





Ballando con le stelle Iva Zanicchi si rivolge alla giuria

Nel frattempo i protagonisti si stanno preparando in vista del via ufficiale del programma. Tra loro c’è un’agguerrita Iva Zanicchi che quest’anno ha accettato la proposta di Milly Carlucci: “Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord”. La cantante ha rilasciato un’intervista al Mattino in cui ha lanciato un avvertimento alla giuria di Ballando con le stelle: “Potrei anche mandare qualcuno a quel paese”, avverte. Scherza e non perde mai quell’ironia che la contraddistingue da una vita.

“Accetto le critiche fino a un certo punto. Poi potrei mandare qualcuno a quel paese, anche se sempre scherzosamente. So che ci sono dei ruoli nel programma e che vanno rispettati”, dice ancora Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio, così viene chiamata da sempre, nella sua vita ha provato tutto: tv, programmi, Sanremo, musica e politica. Adesso arriva anche Ballando con le stelle. Poi svela quello che le ha detto Milly Carlucci: “Mi ha raccomandato di muovermi, di camminare e fare un po’ di dieta. Ecco, da quel momento ho deciso di mettermi a dieta. Ecco, da quel momento ho preso 7 kg, però da oggi comincio a camminare e fare attenzione al cibo”.

All’ultimo Festival di Sanremo ha gareggiato con un pezzo che è stato apprezzato da tutti. “Molti hanno detto che ho avuto coraggio, gli anni sono tanti ma non scandalizziamoci. Mi sono presentata a Sanremo felice”, conclude Iva Zanicchi. Qualche mese fa Iva Zanicchi ha annunciato di aver deciso di sposarsi. “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto”.

“Ma chi se ne fot**”. Iva Zanicchi, è suo il primo ‘caso’ a Sanremo: è successo dietro le quinte