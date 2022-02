Iva Zanicchi torna al Festival di Sanremo dopo tredici anni di assenza. La cantante, 82 anni, vuole mettersi in gioco e vuole divertirsi durante la kermesse sanremese. Lei che ha già partecipato dieci volte al Festival e lo ha vinto in tre occasioni presenta una canzone dal titolo “Voglio amarti” che precede l’uscita dell’album omonimo. “Se vinco Sanremo, il giorno dopo a Domenica In io mi presento in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho“, ha assicurato Iva Zanicchi a Storie Italiane, il programma mattutino di Rai Uno.

Divertente il siparietto con la conduttrice Eleonora Daniele che ha risposto divertita: “Chiamiamo Mara, vi prego” e poi ha aggiunto: “Non vediamo l’ora, soprattutto che tu vinca”. Sul palco dell’Ariston, invece, Iva Zanicchi indosserà abiti classici, quasi tutti neri, con ricami. A completare i look capelli sciolti e tacchi alti. Per Iva Zanicchi si tratta di un ritorno importante in tv dopo aver contratto il Covid lo scorso anno.

L’aquila di Ligonchio mai avrebbe immaginato di tornare a Sanremo: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili. Non sento l’odore del brodo della domenica, del caffè la mattina. Però grazie a Dio continuo a cantare, respiro bene. Alla mia età è senz’altro l’ultimo Sanremo come concorrente. Vuoi mettere star lì in mezzo ai ragazzi, che sono come nipotini per me, a fare la gara? Sono una vera matta. Per fortuna ci sono anche Ranieri e Morandi che alzano la media”.





Iva Zanicchi ha vinto per tre volte il Festival di Sanremo. Tuttavia per i bookmakers questa volta si tratta di un’operazione molto complessa, Infatti gli analisti di Snai e Stanleybet.it infatti la piazzano al primo posto sul tabellone dell’ultimo classificato a 3,25, davanti a Giusy Ferreri a 4,75. Si sale a 5 volte la scommessa per Ana Mena e per Highsnob e Hu, con il giovanissimo Tananai a 7. Altro ritorno è quello di Massimo Ranieri, ma anche lui è lontano dal successo anche se è tra i favoriti per il premio della critica, che su Snai si gioca a 3,50.

Iva Zanicchi ha avuto modo di commentare anche il fatto che viene data come candidata per l’ultimo posto: “I bookies mi danno per ultima al Festival? Meglio ultima che penultima, almeno si nota”, è stata la risposta della Zanicchi, che con l’Adnkronos ha fatto valere l’ironia che da sempre la contraddistingue. “Io la mia vittoria ce l’ho già – ha aggiunto tornando seria – perché ieri nella prova generale l’orchestra ha applaudito e l’applauso più grande è stato per me. Poi che mi diano ultima chi se ne fotte, per dirlo chiaro”.