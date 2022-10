Iva Zanicchi senza freni a Ballando con le Stelle. Ieri, sabato 15 ottobre, è andata in onda la seconda puntata del popolare programma di Milly Carlucci in cui tanti vip si sfidano nel ballo. E ovviamente non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. A fine serata sono arrivate le eliminazioni di Marta Flavi e di Simone Arena. La conduttrice e l’ex ballerino di Amici hanno avuto la peggio contro Dario Cassini e Lucrezia Lando, che si sono salvati col 59% delle preferenze.

Non è detta però l’ultima sui due concorrenti che potrebbero tornare in gioco. In classifica generale primo posto per Gabriel Garko, secondo Alex Di Giorgio e Alessandro Egger terzo. Ma tra le protagoniste della serata c’è stata senza dubbio Iva Zanicchi, che è partita con un bonus di dieci punti per la vittoria ottenuta nella prima puntata. A mandare in visibilio il pubblico è stata proprio l’amata cantante, ma non attraverso la performance…

Iva Zanicchi stavolta se la prende con Mariotto

Già nella prima puntata c’era stato uno scivolone di Iva Zanicchi che aveva dato a Selvaggia Lucarelli della “tr..a”. Tutto è avvenuto in diretta dopo che la cantante aveva ricevuto uno zero dalla severa giudice di Ballando. L’insulto non è passato inosservato e ci sono state diverse polemiche, ma a quanto pare Iva c’è ricascata. Nella seconda puntata, dopo aver preso due da Guillermo Mariotto, Iva Zanicchi gli ha urlato contro “Fai schifo Mariotto!”.

Anche stavolta Iva Zanicchi ha rifilato la frase ridendo e poi chiedendo “Che ore sono?” come per capire se dovesse contenersi con i rimproveri. In seguito la focosa concorrente ha aggiunto: “Mariotto, vorrei darti un bacio ma non te lo do. Cerca di interpretare quello che ti sto dicendo. Vorrei mandarti a… ma non ti ci mando!”.

E Selvaggia Lucarelli? Beh, pure in questa occasione la giudice non è stata molto generosa affibbiando alla cantante un uno. Per tutta risposta Iva Zanicchi si è rivolta ad Alberto Matano: “Non assegnarmi il tesoretto stavolta, Matano, se me lo assegni rischi di essere mandato via dal programma!”. Su quanto avvenuto nella scorsa puntata, invece, Selvaggia Lucarelli ha reagito così al tentativo di Carolyn Smith di tornare sull’argomento: “Ho detto che non voglio più tornare su quello che è successo! Io e Iva ci siamo chiarite, mi ha chiesto scusa. Basta”.

