“Mi dispiace, siete eliminati dal gioco”. Ballando con le Stelle, l’annuncio di Milly Carlucci a fine serata

Marta Flavi e Simone Arena eliminati da Ballando con le Stelle 2022. L’annuncio di Milly Carlucci arriva a fine serata, dopo la lettura dei voti e la classifica. Un colpo al cuore per molti fan. Niente da fare però per la conduttrice e l’ex ballerino di Amici. I due, alla fine dei giochi, sono stati penalizzati dalla giuria e dal voto social. La Flavi e Arena hanno dovuto sfidare Dario Cassini e Lucrezia Lando, che si sono salvati col 59% delle preferenze.

Sono i primi a dover abbandonare il programma, ma è una cosa definitiva? Sembra di no, ma mai dire mai con questo gioco. Alla fine, la classifica generale, ha visto trionfare Gabriel Garko al primo posto; Alex Di Giorgio al secondo e Alessandro Egger al terzo. C’è da dire che Iva Zanicchi è partita con un bonus di dieci punti per la vittoria ottenuta nella prima puntata mentre Dario Cassini ha iniziato la serata con un malus dello stesso valore per l’ultimo posto conquistato la volta precedente, cosa che lo riporterà in fondo anche stavolta.

Marta Flavi e Simone Arena eliminati da Ballando con le Stelle

I colpi di scena arrivano però col tesoretto e i voti social. A dare questi voti sono Alberto Matano e il tribuno del popolo Rossella Erra. E anche stavolta la vicenda è finita in polemica. Andiamo con ordine: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno deciso di non dare dieci, come avviene di solito, al ballerino per una notte Massimiliano Gallo.

L’attore infatti, alla fine, si è beccato ben due zeri. Il tesoretto di Matano e Erra non è altro che il punteggio finale ottenuto dall’esibizione del ballerino per una notte. Alla fine, Gallo ha preso solo 30 punti. Polemiche a non finire. Poi Alberto Matano ha deciso di concedere la sua parte di tesoretto a Giampiero Mughini per “aver regalato un’emozione”.

Pensiero condiviso dalla Erra: l’opinionista sportivo è così volato al primo posto della classifica con trenta punti in più superando Garko, il super favorito di questa edizione. Ha perso quindi la testa Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato che Mughini non ha mosso un passo in pista. Parole pesanti sui social per Alberto Matano per il modo in cui ha dato con facilità questi punti extra.

