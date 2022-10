Nella nuova edizione di Ballando con le stelle c’è anche Luisella Costamagna tra i concorrenti. Il programma del sabato sera di Milly Carlucci è iniziato sabato 8 ottobre 2022 e, al di là dell’alto numero di ascolti, ancora se ne parla per via del caso Iva Zanicchi-Selvaggia Lucarelli.

In breve, al momento delle votazioni, la cantante ha apostrofato la giornalista con un epiteto vergognoso, di cui dopo le scuse è tornata a pentirsi anche nello studio di Storie Italiane: “Volevo andare via da Ballando – ha detto Iva – Ho pianto per due notti di fila dopo la puntata”.

Luisella Costamagna, “infortunio a Ballando con le stelle”

“Sabato sera sarà molto dura per me, sembra una sciocchezza ma volevo seriamente andare via dal programma, quello era l’istinto, ieri, infatti, non mi sono neanche presentata alle prove. Cercherò di mettercela tutta. Vorrei metterci una pietra sopra io e anche Selvaggia Lucarelli. Devo ribadire ancora una volta che chi sbaglia paga, io ho pagato, ho detto una sciocchezza grande, ho chiesto scusa più di una volta”, ha aggiunto. Ora però la notizia su Luisella Costamagna.

Una notizia pubblicata sul sito Davide Maggio, che rivela in anteprima che Luisella Costamagna si è infortunata: “Dopo una sola puntata, a Ballando con le Stelle si ripresenta lo spauracchio infortunio. Protagonista, suo malgrado, è Luisella Costamagna, che si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento”.

“La giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio”, si legge sul sito. In attesa di saperne di più sulle sue condizioni, sabato scorso la Luisella Costamagna si è esibita con il maestro Pasquale La Rocca in un tango e ricevuto molti complimenti dalla giuria. Uno stop sarebbe davvero un peccato.