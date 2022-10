Non accenna a placarsi la polemica scatenata dalle parole rivolte sabato sera da Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata di Ballando con le stelle, ora parla anche Aldo Grasso sulle colonne del Corriere della Sera. Frasi irriguardose quelle della Zanicchi, che aveva apostrofato la giornalista con un epiteto vergognoso, di cui la cantante è tornata a pentirsi anche nello studio di Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele. “Volevo andare via da Ballando – ha detto Iva -. Ho pianto per due notti di fila dopo la puntata”.

Continua Iva: “Sabato sera sarà molto dura per me, sembra una sciocchezza ma volevo seriamente andare via dal programma, quello era l’istinto, ieri, infatti, non mi sono neanche presentata alle prove”. Dopo un momento di commozione Iva ha aggiunto: “Cercherò di mettercela tutta. Vorrei metterci una pietra sopra io e anche Selvaggia Lucarelli. Devo ribadire ancora una volta che chi sbaglia paga, io ho pagato, ho detto una sciocchezza grande, ho chiesto scusa più di una volta”.

Leggi anche: “Chiesti provvedimenti”. Caos a Ballando, la richiesta ufficiale. Per Milly Carlucci si mette male





Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli, la lite non convince Aldo Grasso

E ancora: “Mi è dispiaciuto per i miei cari. Io in sessantanni di lavoro non ho mai offeso nessuno, è la prima volta che mi scappa una parola orribile”. Un pentimento che sembra sincero ma che non convince tutti. Come non convince tutti la storia dell’insulto, tra questi Aldo Grasso che nella sua rubrica ‘A fil di rete’ sul Corriere ha avanzato dubbi sulla veridicità della storia.

Senza dirlo apertamente lascia intendere insomma che la storia possa essere stata architettata a tavolino, eventualità che cambierebbe molto le cose. Grasso poi non si è fermato e ha aggiunto di aver guardato Domenica In perché: “mi incuriosiva Mara Venier che discuteva di una reazione verbale di Iva Zanicchi, come se tutto non fosse combinato o, quanto meno, prevedibile (se chiami certe persone si sa già come andrà a finire, vero signora Carlucci?). Domenica in come il Var di Ballando con le stelle, mah!”.

Parole che hanno mandato su tutte le furie la parte offesa della storia, la giornalista e giudice di Ballando Selvaggia Lucarelli su Instagram ci è andata pesante: “E poi arriva sempre il miserabile di turno ad insinuare che le donnine pianifichino pollai e che ci sia pure un certo godimento premeditato nel farsi dare della tr**a in tv”.

“Tr…”. Ballando con le Stelle, è caos già alla prima puntata. Iva Zanicchi choc contro Selvaggia Lucarelli