L’edizione 2022 di Ballando con le stelle è iniziata in modo scoppiettante. A due giorni dalla prima puntata si parla ancora del pesante insulto che Iva Zanicchi ha rivolto a Selvaggia Lucarelli. Infatti alla fine dell’esibizione dell’Aquila di Ligonchio sono arrivati – come sempre accade – i voti dei giudici e la giornalista ha rifilato “zero” alla cantante. A quel punto Iva Zanicchi, che era stata applaudita dal pubblico per la sua esibizione, ha dato della “tr***a” a Selvaggia Lucarelli.

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli propone giudizi molto seri ai concorrenti di Ballando con le stelle. Naturalmente il video è diventato virale sui social e in particolare su Twitter, dove in molti si sono lamentati della volgarità di Iva Zanicchi. Naturalmente non poteva mancare il commento diretto di Selvaggia Lucarelli, che sul suo account ha postato la clip e ha preteso delle scuse ufficiali. Milly Carlucci ha detto che la sua produzione sta facendo i dovuti controlli a seguito della brutta parola pronunciata da Iva Zanicchi. “In attesa di saperne di più mi scuso con il pubblico e con il giudice”, ha detto la conduttrice Rai.





Leggi anche: “È uno stro**o”. Iva Zanicchi, scivolata in diretta proprio davanti a lui. Presenti senza parole

Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli: “Perché l’ho fatto”

Nelle ultime ore sulle colonne del Corriere della Sera ha spiegato i motivi che si celano dietro quell’insulto a Selvaggia Lucarelli. “Sono dispiaciuta, perché quello che ho detto è detto, non posso certo giustificarmi. Sono stata anche sciocca perché credo di avere una certa esperienza e sussurrando all’orecchio di Samuel mi sono dimenticata che aveva l’archetto dell’audio aperto. L’unica giustificazione è che ero sicura che rimanesse tra me e lui!. Così non è stato”. Complice il microfono aperto del ballerino professionista. l’insulto rivolta da Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli è stato chiaramente udibile, sia dal pubblico in studio che dagli spettatori a casa.

“Mi pento, certo”, ha aggiunto ancora la cantante che poi ha proseguito: “Ho chiesto scusa a Selvaggia e lei è stata carina nei miei confronti. Chiederò di nuovo scusa anche in tv. Alla fine si tratta di un gioco, bisogna prenderlo con leggerezza”. Iva Zanicchi ha poi aggiunto il motivo dietro la rabbia che l’ha spinta ingiustificatamente, a insultare Lucarelli. “Perché zero non si dà a nessuno, nemmeno a Mughini, almeno per rispetto”, ha aggiunto Zanicchi, “Oh, mio sbaglio? Certo, non sono Carla Fracci però i passi che dovevo eseguire li ho fatti. Diciamo che mi sono lasciata trascinare dalla reazione del pubblico, l’ovazione festosa mi ha gasato”.

In precedenza Iva Zanicchi era intervenuta a Da Noi a ruota libera e ha detto: “Io non sono diplomatica e avevo dimenticato della presenza dell’archetto di Samuel. È sicuramente imperdonabile quello che ho detto”. Poi arriva la risposta di Selvaggia: “Accetto le tue scuse, ma va detto che hai usato un epiteto sessista e grave”. Poco dopo Iva Zanicchi, mortificata, ha ricordato: “Una volta hai scritto una cosa orribile su di me e io non ho avuto alcuna reazione”.