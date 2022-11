Selvaggia Lucarelli, l’annuncio. La giornalista italiana, storica presenza fissa nel tavolo della giuria di Ballando con le Stelle, non sta vivendo un periodo del tutto facile. Una grave e dolorosa perdita ha segnato i suoi giorni, quella della madre, deceduta all’età di 78 anni. Selvaggia riceve l’affetto e la vicinanza di molti, ad esclusione di una presenza del cast fisso che non le ha ancora fatto le condoglianze.

Selvaggia Lucarelli, rivelazione choc. Non riceve le condoglianze da una presenza del cast fisso di Ballando. La giornalista, nota per non avere troppi peli sulla lingua, non si trattiene dal rivelare il nome e decide di farlo attraverso le Stories Instagram quindi sotto gli occhi dei numerosissimi fan che la seguono quotidianamente. Un polverone dietro l’altro nel programma, dopo il caos scoppiato con Sara Di Vaira, che sabato scorso ha preso le difese di Guillermo Mariotto, andando contro la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, rivelazione choc. Non riceve le condoglianze e lo dice pubblicamente: “Ecco chi è”

Un caos attorno al programma condotto da Milly Carlucci che, come si diceva, non intende arrestarsi, anzi. Selvaggia Lucarelli rende pubblica la rivelazione sul conto della danzatrice, l’unica del cast fisso di Ballando che a detta della giornalista, non le ha fatto le condoglianze per la morte della madre Nadia: “Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto “condoglianze” (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’Unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”. (“Perché tutto questo?”. Selvaggia Lucarelli, brutta polemica dopo la morte della mamma).

E come il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere, per Selvaggia Lucarelli la scomparsa della madre ha rappresentato un duro colpo. Così ne ha parlato pubblicamente poco dopo aver saputo del decesso del genitore: “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”.

Parole, quelle della giornalista, che nel corso della diretta di Ballando sono andate incontro a tutto il sostegno della padrona di casa. “Noi siamo, come dice una canzone, dei clown che sorridono sempre. A volte ci capita di dover essere in pista, qui davanti a tutti voi, anche in momenti molto difficili della nostra vita. Nonostante questo, però, dobbiamo continuare a sorridere…”, Milly Carlucci lo ha detto commossa per poi avvicinarsi alla giuria con occhi lucidi e voce commossa: “Voglio stringere la mano a Selvaggia Lucarelli”. Dopo il gesto della padrona di casa, tutto lo studio si è lasciato andare a un lungo applauso, dopo il quale Milly Carlucci ha poi lanciato la pubblicità.