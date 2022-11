“Siamo sotto choc”. Milly Carlucci, la notizia ha travolto Ballando con le stelle: “È durissima”

Notizia choc a Ballando. Il gesto di Milly Carlucci commuove tutti. Un momento difficile nella vita della giornalista in seguito al decesso dell’amata mamma, avvenuto all’età di 78 anni. La donna era malata di Alzheimer e di recente aveva contratto il Covid. Dopo il duro sfogo sui social del giudice di Ballando, anche le parole di Milly Carlucci.

Notizia choc a Ballando, muore la mamma di Selvaggia Lucarelli. Il gesto di Milly Carlucci commuove tutti. La donna ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 78 anni. Un momento di profondo sconforto per la giornalista che proprio sui social ha deciso di lasciarsi andare in un duro sfogo: “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”.

Notizia choc a Ballando: il gesto di Milly Carlucci

Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto: “Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato — anche consapevolmente — il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare”. (Ballando con le stelle, cosa sta succedendo a Milly Carlucci dopo il caso Montesano).

E per concludere: “Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, “correte, non vi preoccupate per me”. Come era lei, come ha vissuto”. Le parole del giudice di Ballando hanno poi accompagnato la foto della cara mamma Nadia, segnata da un dolce sorriso sul volto. Anche Milly Carlucci non poteva che dimostrare la sua vicinanza e queste sono state le sue parole a Ballando.

“Noi siamo, come dice una canzone, dei clown che sorridono sempre. A volte ci capita di dover essere in pista, qui davanti a tutti voi, anche in momenti molto difficili della nostra vita. Nonostante questo, però, dobbiamo continuare a sorridere…”, Milly Carlucci lo ha detto commossa per poi avvicinarsi alla giuria con occhi lucidi e voce commossa: “Voglio stringere la mano a Selvaggia Lucarelli”. Dopo il gesto della padrona di casa, tutto lo studio si è lasciato andare a un lungo applauso, dopo il quale Milly Carlucci ha poi lanciato la pubblicità. Una volta ripreso il collegamento con la diretta, la conduttrice ha poi annunciato un cambiamento di d’orario per via dei Mondiali di Calcio: “Sarà una puntata anomala ma non meno interessante delle altre” ha precisato a questo proposito la conduttrice.