Milly Carlucci, è successo dopo la cacciata di Enrico Montesano. Una vicenda che sta continuano ad animare il dietro le quinte di Ballando e che si ripresenta al cospetto della conduttrice in cerca di una risposta, per certi versi, dovuta alla luce della decisione presa di allontanare il concorrente dopo essersi mostrato in sala prove con la maglia della Decima Mas.

Milly Carlucci dopo la cacciata di Enrico Montesano. Un silenzio che sembra indispettire e contro cui molti continuano a puntare il dito. Il pubblico italiano si sarebbe aspettato qualche dichiarazione da parte della padrona di casa alla luce della vicenda che ha travolto il concorrente di Ballando nonché volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione, eppure tutto sembra ancora tacere.

Milly Carlucci dopo la cacciata di Enrico Montesano: riflettori accesi anche sulla conduttrice di Ballando

Milly Carlucci sceglie il silenzio nonostante sia proprio a rappresentare l’anima del programma oltre ad avere l’ultima parola sul cast. Un personaggio decisamente combattuto quello di Enrico Montesano degli ultimi tempi, dopo aver inneggiato a favore della resistenza al Nuovo Ordine Mondiale, o ancora al caos che dai no vax passando agli anti-5G ha anche dato voce agli schieramenti anti-canone Rai. Perché scegliere proprio lui come concorrente di un programma di successo qual è Ballando? (“Salta anche lui”. Ballando, edizione maledetta: la notizia ha raggiunto Milly Carlucci poco fa).

Una domanda che non trova risposta e che anche all’inizio della notizia della partecipazione di Enrico Montesano aveva palesato non poche perplessità, a fronte di Milly Carlucci che ha teso sempre a sottolineare quanto fosse importante continuare a vivere Ballando come un programma di intrattenimento e nulla più. Sulla conduttrice così si è espresso Aldo Grasso, critico televisivo e firma del Corriere della Sera: “è campionessa di determinazione, dura e opaca, di pianificazione delle risorse, di imprenditorialità; si è fatta la fama di essere “Maria la sanguinaria”.

E ancora: “La seconda no, vuol apparire come una signora bene che invece di organizzare partite a burraco si cimenta con la scena televisiva. Sorride sempre ma è più ostinata di De Filippi, per qualche punto in più di share ha chiamato persino Montesano. Sorride e intanto dà in pasto ballerine e ballerini alle palette della giuria. Sorride, fingendo di smorzare le polemiche ma facendo di tutto per alimentarle. Sorride ma dispone le parole con perversa scaltrezza. Sorride, volendo conciliare pettegolezzo e pedagogia coreutica. In un ecclettismo del sorriso e della disperazione, “Ballando con le stelle” ci ha regalato volutamente anche la maglietta della X Mas”. E al contempo risuonano frasi del genere: “Te lo avevamo detto”, o ancora “hai picchiato il naso”.