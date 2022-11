Ballando con le stelle, chiesta la squalifica di Enrico Montesano. Quella di ieri è stata una puntata a dir poco intensa: 3 le coppie eliminate. Paola Barale e Roly Maden, Dario Cassini e Lucrezia Lando e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca costretti al ritiro. Polemiche sono fioccate sul Gabriel Garko che ha raccontato i giorni duri dell’intervento. “Non mi aspettavo che dopo l’intervento mi facesse così male”. Giovedì 10 novembre è tornato in sala prove, dove è apparso sofferente: “Non è stata una giornata facile, ero molto debole e avevo dolori”.



“Rispetto a prima ho meno forze, probabilmente per via dell’anestesia locale. Io sono un perfezionista, anzi peggio, non sono mai soddisfatto. Quando ho un problema tendo a sminuirlo e a non farlo vedere agli altri, ma in questo caso si vede anche troppo bene”. Gabriel, durante gli allenamenti, lamentava dolori “Non so come farò, mi gira la testa”. Eppure è riuscito ad andare in pista.

Ballando con le stelle, chiesta la squalifica di Enrico Montesano: il motivo imbarazza



Selvaggia Lucarelli ha compreso le difficoltà di Garko ma ribadito che il concorrente, proprio come Luisella Costamagna, sta andando avanti con dei limiti evidenti che non rendono la gara equa. Alla fine la scrittrice ha rifilato un sei a Gabriel: per molti un affronto visto che alla Costamagna aveva dato zero la puntata precedente. Ma non è Gabriel il bersaglio grosso di Selvaggia.



La giudice su Twitter ha condiviso alcune immagini dell’ultima clip di Enrico Montesano con indosso una maglietta della Decima mas, formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Sulla questione si è espressa pure Fiorella Mannoia che ha così commentato:“Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale”.



E ancora: “Saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda”. Qualcuno ha provato a difendere l’attore, ricordando l’impegno politico a sinistra di Enrico Montesano. Ma la maggiore parte dei commenti chiede l’esclusione dell’attore dal programma.

