Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini, la resa dei conti davanti alle telecamere di Ballando con le stelle. Il pubblico italiano ha avuto modo di assistere alla lite in diretta tra la giornalista e il concorrente e dopo tutte le implicazioni del ‘caso’, finalmente, i due hanno preso una decisione definitiva. Tutto questo è accaduto proprio durante l’ultima messa in onda del programma condotto da Milly Carlucci.

Pace tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. Tutti ricorderanno quando durante una delle dirette tv sarebbe stata la giornalista e giudice di Ballando a rivelare un fatto a suo dire spiacevole avvenuto proprio con il concorrente. Una telefonata da parte di Dario Cassini avrebbe fatto indispettire il giudice, chiedendo per telefono di anticipare il giudizio che avrebbe fatto su di lui a fine esibizione.

Pace tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini: il gesto del concorrente davanti alle telecamere di Ballando

“Mi hai telefonato prima della puntata”, ha rivelato Selvaggia Lucarelli davanti a tutti qualche puntata fa. Il giudice ha poi fornito tutti i dettagli della telefonata per poi concludere il racconto con una personale riflessione: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”. (“Sei fregato”. Ballando, retroscena boom di Selvaggia Lucarelli: il concorrente nei guai).

Dal canto suo e dopo la rivelazione, Dario Cassini durante il concorrente avrebbe sottolineato di aver agito in buona fede alla luce dell’amicizia consolidata da anni con Selvaggia Lucarelli. Una vicenda che ha certamente scosso gli animi di tutti e che dopo alcuni giorni giunge a una vera e propria resa dei conti tra i due.

Dario Cassini non ha solo porto le sue scuse a tutti, menzionando sia la conduttrice Milly Carlucci, sia la produzione del programma e infine, ma non ultima, Selvaggia Lucarelli, ma ha anche pensato di sigillare il momento con una stretta di mano. Selvaggia ha accettato di buon grado il gesto, seppur abbia poi sottolineato di trovare Cassino uno dei concorrenti peggiori di questa edizione, dal punto di vista delle esibizioni.