Ballando con le stelle, tensione in diretta tv. Nel corso dell’ultima messa in onda del 5 novembre, un altro acceso confronto sembra aver appassionato il pubblico, quello tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. La confessione della giornalista è venuta a galla dopo l’esibizione del concorrente.

Lite tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini a Ballando con le stelle. Pare che sia accaduto qualcosa tra il giudice e il concorrente prima della messa in onda del programma e a rivelarlo sarebbe stata proprio la giornalista con sguardo fisso verso la telecamera e a microfoni ben accesi. Un momento televisivo ad ‘alta tensione’ che anche la conduttrice ha dovuto fronteggiare.

Lite tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini a Ballando con le stelle: “Mi ha telefonato prima della puntata”

Una telefonata da parte di Dario Cassini avrebbe fatto indispettire il giudice. Il motivo? Ebbene, stando al racconto di Selvaggia Lucarelli, pare che il concorrente le abbia chiesto per telefono di anticipare il giudizio che avrebbe fatto su di lui a fine esibizione: “Mi hai telefonato prima della puntata”, confessa Selvaggia Lucarelli davanti a tutti. Il giudice ha poi fornito tutti i dettagli della telefonata per poi concludere il racconto con una personale riflessione. (Ballando con le Stelle, l’ipotesi choc su Selvaggia Lucarelli: “Favorisce il compagno, ecco come”).

“Stasera alle 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu che mi dici che tutto quello che faccio è finto, mi serve per il personaggio.Mi dai luce, dammi 3. Mi hai anticipato le battute che mi avresti fatto”, ha svelato ancora Selvaggia Lucarelli per poi aggiungere: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”. Nel corso della lite e alla luce delle forti dichiarazioni del giudice, Milly Carlucci ha pensato di chiedere la pubblicità precisando al contempo che “non è un modo per insabbiare questa faccenda. quando torniamo dal blocco pubblicitario continueremo a parlarne”.

La replica di Dario Cassini? Detto fatto: “Io credo di dover dire una cosa, Fabio e Selvaggia sono storicamente dei miei amici, oggi mi sono sentito di fare uno squillo all’uno e all’altra senza retroattività e se ho sbagliato mi scuso al punto tale da dire che se pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa”. E chissà se la faccenda si chiuderà qui o andrà incontro a ulteriori provvedimenti nei riguardi del concorrente.