Chi è la coppia eliminata del 5 novembre di Ballando con le Stelle? Prima di tutto c’è da dire che è stata una serata pazzesca, piena di colpi di scena e non solo. A stravincere è stata la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula: sono loro a balzare al primo posto in classifica grazie al tesoretto che ha assegnato loro Rossella Erra, prendendo metà dei punti (25 quindi) dal tesoretto totale (di 50 punti). Non solo, l’altra metà del punteggio, per volere di Alberto Matano, è andata invece alla coppia Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca.

Tuttavia, il conduttore Rai per evitare rogne con la giuria, ha chiarito che la ragione dell’assegnazione del tesoretto non è stata l’infortunio che ha creato problemi a Luisella nelle ultime settimane. Alla fine della serata erano tre le coppie allo spareggio finale: Lorenzo Biagiarelli, Giampiero Mughini e Dario Cassini. Così, dopo la classifica generale di questa quindi puntata, la padrona di casa Milly Carlucci ha svelato le carte in tavola.

Chi è la coppia eliminata del 5 novembre di Ballando con le Stelle?

Queste tre coppie che hanno ottenuto meno voti tra la valutazione della giuria e le preferenze arrivate tramite i social da parte dei telespettatori, hanno dovuto affrontare lo spareggio finale. Così, tra Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, Dario Cassini con Lucrezia Lando e Giampiero Mughini con Veera Kinnunen a non vedere la luce è proprio quest’ultima.

La coppia eliminata da Ballando con le stelle è stata quella di Giempiero Mughini e Veera Kinnunen, che sono quindi usciti dalla gara, anche se si narra, solo temporaneamente. In effetti i due potrebbero rientrare più avanti per tentare il ripescaggio. Per ora il posto di Dario Cassini con Lucrezia Lando e Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, è salvo.

Una puntata scoppiettante viste alcune liti all’interno della giuria: vedi quella tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, tanto per cambiare. Ma non solo, anche la gaffe senza precedenti di Iva Zanicchi. Insomma, una puntata davvero intensa, non c’è che dire.

