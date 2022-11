Arriva una decisione su Ballando con le stelle e Milly Carlucci ne prende subito atto. In attesa della prossima puntata, in programma nella serata di sabato 5 novembre su Rai 1, nelle scorse ore è giunta una grossa novità riguardante la trasmissione. Quest’ultima è stata finora abbastanza sfortunata, visto che in tanti hanno avuto dei problemi fisici, Gabriel Garko su tutti, costretto a subire un intervento chirurgico. Ma nonostante tutto la padrona di casa non si è mai scoraggiata ed è pronta a proseguire con il suo lavoro.

Ora si è saputo invece cosa succederà a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Un’enorme novità, arrivata certamente a sorpresa. Tornando un attimo su Garko, lui ha rivelato: “Queste sono veramente le ultime notizie: praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Quindi sabato sarò in puntata. Stiamo cercando di fare qualcosa che si adatta. E sabato prossimo dovrei esserci. Il dolore va male. Nella sfortuna, il tendine continua a tirare e a fare male. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”.

Leggi anche: “Che sorpresa”. Ballando con le stelle, è amore tra la coppia top: ormai inseparabili





Ballando con le stelle di Milly Carlucci: 4 appuntamenti il sabato pomeriggio

Finora Ballando con le stelle e Milly Carlucci possono essere molto soddisfatti. A quasi un mese dall’inizio della nuova edizione, i dati riguardanti gli ascolti televisivi sono più che buoni. Per questa ragione la Rai ha deciso di osare ancora di più e di dare maggiore spazio al programma televisivo. Disposto infatti un allargamento dello stesso con la messa in onda di altri appuntamenti, oltre a quelli serali di ogni settimana. Andiamo a vedere insieme qual è la notizia che sta girando da ormai diverse ore tra i telespettatori Rai.

Il sito Bubinoblog ha svelato in anteprima su Ballando: “La Rai premia la sua Regina con 4 appuntamenti nel pomeriggio di Rai1. Parliamo di Ballando on the Road, il talent itinerante ideato da Milly Carlucci dove i ballerini più virtuosi ed entusiasmanti provinati in giro per l’Italia si esibiscono per provare a sbarcare in prime time”. Per quattro sabati di fila dalle 14 alle 15, a partire dal 5 novembre, ci sarà questo spin-off, che prevede la presenza di diversi talenti italiani, che balleranno musica classica e moderna. Una bella novità per il pubblico della trasmissione.

Su Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca erano uscite fuori voci poco carine. Lei ha detto: “Sabato mi ha detto che andava a comprare le sigarette”. E il ballerino: “Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione”.