È nata una coppia a Ballando? Gli indizi dicono sì. Una conferma ufficiale ancora non c’è certo è che la coppia sembra sempre più in sintonia. Finalmente una buona notizia dopo la lunga sfilza di infortuni che ha travolto il programma e costretto, da ultimo, Gabriel Garko e finire sotto i ferri. A raccontare tutto era stato l’attore. Scriveva Gabriel: “Queste sono veramente le ultime notizie: praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Quindi sabato sarò in puntata. Stiamo cercando di fare qualcosa che si adatta”.



E ancora: “E sabato prossimo dovrei esserci. Il dolore va male. Nella sfortuna, il tendine continua a tirare e a fare male. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”. Gabriel resterà comunque in gara. Utilizzerà coreografie settate sul suo infortunio che gli permettano di muoversi nonostante il dolore al braccio. Un escamotage già utilizzato durante la scorsa puntata dall’attore e utilizzato anche da Luisella Costamagna che aveva annunciato di volersi ritirare a causa del dolore alla caviglia che la affliggeva.

Ballando, Ema Stokholma e Angelo Madonia: è nata una coppia?



Luisella che sembrava aver rotto con il suo compagno di avventura Pasquale La Rocca, tra i due sembrava esserci stato un litigio subito dopo la puntata di sabato che aveva portato il ballerino a boicottare la convocazione a ‘Oggi è un altro giorno’ dove invece era presente Luisella. Niente di più falso. Pasquale La Rocca ha ben pensato di fare crollare il muro di pettegolezzi condividendo un messaggio sui social.



“Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione”. Se comunque il dubbio resta, quello che una scintilla sia scoccata tra Ema Stokholma ed il suo compagno di ballo Angelo Madonia sembra certezza.



“Abbiamo un’appassionata amicizia…Siamo liberi tutti e due e ci piace stare insieme…Non so dove ci porterà tutto questo, ci stiamo scoprendo e ce la viviamo…”, ha spiegato lui al settimanale Nuovo. E parole dolci sono state usate anche da lei: “è un vero gentiluomo, molto paziente. Magari io mi arrabbio e discuto ma lui non alza mai la voce e mi fa sbollire”. Gatta ci cova.

