Ballando con le stelle, scoppia la polemica su alcune dichiarazioni di Gabriel Garko durante la puntata di sabato: l’attore è stato accusato di non aver raccontato tutta le verità e di aver detto bugie sul suo passato da ballerino. Quella di sabato è stata una puntata davvero movimentata. A tenere banco, soprattutto, la lite tra Carolyn Smith e Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli in gara come concorrente. “Siamo a Ballando e si deve giudicare il ballo. Da dieci minuti state rompendo le scatole, non me ne frega niente di chi è la tua fidanzata! Tu devi fare le cose con la tua insegnante”, ha tuonato Carolyn.



Secca la risposta di Lorenzo: “Vorrei essere giudicato solo per il ballo, invece si parla di me solo per altro”. Non solo, lo Lorenzo non risparmia qualche critica anche alla sua partner e maestra, e dopo il filmato inizia una lunga discussione con i giudici. Marta Flavi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi (ballerini per una notte) commentano non di certo divertiti l’accaduto. Poco dopo è il momento di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino che spiegano di non aver gradito le parole di Biagiarelli, le critiche arrivano anche da Sara Di Vaira e Rossella Erra.

Insomma, una situazione davvero bollente. Come bollente rischia di diventare quella di Gabriel. Dopo l’esibizione dell’attore Ivan Zazzaroni ha preso la parola: “Non so se non hai mai ballato. Se non hai mai ballato, hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io penso che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere, non credo non abbia mai ballato”.



Parole a cui Gabriel ha risposto: “Ho una buona memoria. Imparo la coreografia a memoria. Imparo quello e cerco di interpretarlo però non ho mai ballato”, confermando nei fatti di non essersi mai cimentato nel ballo. Niente di più falso. Scrive Gossipetv come quasi dieci anni fa l’attore aveva dichiarato tutt’altro durante un’intervista sulla fiction che raccontava la vita di Rodolfo Valentino.



“Era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo”. Chissà se Milly Carlucci chiederà conto di queste parole.

