Rosanna Banfi fa emozionare a Ballando con le Stelle. La donna, paladina della lotta sul tumore al seno, è stata la protagonista dell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci. L’attrice ha commosso la giuria e i telespettatori di tutta Italia grazie ad una coreografia che parlava proprio del suo cancro. Un tumore che l’ha spinta poi diventare testimonial di Donne in Rosa e anche della Race for the Cure, la corsa benefica organizzata annualmente da Komen Italia.

Ma cosa è successo? La Banfi, in un filmato, registrato in precedenza, ha spiegato che il suo ballo di stasera sarà ispirato alla malattia che ha sconfitto anni fa. E poco prima di ballare con il suo partner e maestro Simone Casula, ha anticipato tutto con un monologo. “Per chi sta lottando e per chi non ce l’ha fatta”, la dedica dell’attrice. Lacrime alla fine dell’esibizione: la più emozionata, naturalmente (visto il suo trascorso simile) è Carolyn Smith, che da sette lunghi anni sta combattendo con un tumore al seno.

L’ex ballerina e coreografa, senza dubbio la giudice più competente di Ballando, abbraccia commossa Rosanna Banfi e scoppia in un pianto liberatorio. Neanche a farlo apposta, all’inizio della puntata Carolyn Smith aveva consegnato le palette con i voti 0, 7, 8, 9 e 10 a Milly Carlucci, dopo aver spiegato di voler dare solo giudizi dall’1 al 6.

Chi lotta in prima persona o ha perso affetti per colpa di quel mostro può capire questo abbraccio#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/x7j5CuDaww — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 22, 2022

Solo dopo la performance di Rosanna Banfi, si è fatta riconsegnare dalla conduttrice la paletta con il 10. L’attrice, dopo l’emozionante coreografia, ha conquistato un notevole 47 complessivo. “Rosanna Banfi stasera ha fatto piangere tutta l’Italia. Ha fatto emozionare tutti, ma solo chi ha affrontato un tumore o ha avuto qualcuno vicino che lo ha fatto può capire veramente cosa significa questa battaglia”.

E ancora: “Anche quella coreografia” – scrive un utente sui social – “Questi sono i messaggi che devono passare in tv, che devono essere mandati al pubblico”. Ma qualcuno non l’ha apprezzato: “A Ballando si dovrebbe giudicare il ballo, non la storia personale dei concorrenti. Il ballo in sé non è stato dei migliori, eppure ha avuto tutti voti altissimi”. Anche meno, insomma.

