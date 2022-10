A Ballando con le stelle accusa pesante per Milly Carlucci. Qualche ora fa una delle protagoniste dell’attuale edizione del programma televisivo Rai ha deciso di parlare e di inveire contro la conduttrice televisiva. Parole le sue che provocheranno non poche polemiche e che potrebbero ovviamente essere seguite da una risposta della padrona di casa. Certamente la trasmissione di Rai 1 non sta vivendo momenti facili, basti pensare ai recenti litigi di Giampiero Mughini con Guillermo Mariotto e di Iva Zanicchi con Selvaggia Lucarelli.

Proprio nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, dunque prima di questa accusa a Milly Carlucci, era stata la giurata Selvaggia Lucarelli a lamentarsi: “State falsando la gara”, riferendosi a Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. La polemica era nata in seguito ai voti altissimi, 10 per la precisione, dati dai due giudici a Mughini. Ma ora c’è un’altra persona col dente avvelenato e siamo sicuri che queste bufere non finiranno presto. Andiamo a scoprire insieme di cosa è stata accusata la presentatrice.

Ballando con le stelle, accusa a Milly Carlucci da Marta Flavi

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, questo volto dell’edizione di quest’anno di Ballando con le stelle si è resa artefice di un’accusa durissima nei confronti di Milly Carlucci. La concorrente ha esclamato al termine della scorsa puntata: “Io non pensavo che fosse così dura. Soprattutto è dura perché ti rendi conto che non riesci a fare delle cose. Non sono le ore in sala che mi pesano, ma i limiti. Nel mio piccolo sono sempre riuscita a fare di tutto, qui no. Sbatto sul fatto che non riesco. Eppure ci provo”.

A protestare con Milly Carlucci è stata Marta Flavi, che ha detto a Gente: “A dire il vero le avevo chiesto un ballerino agé, visti i miei 71 anni, ma non mi ha ascoltato. Quando mi ha telefonato per propormi di partecipare, le ho confessato che non sapevo muovere un passo. Lei mi ha rassicurata ‘Sei l’ospite ideale'”. Ma non ha avuto le risposte che voleva. E ha anche rivelato: “A me veniva da piangere. Quindi mi sono tolta il microfono, sono scappata fuori e ho pianto. Simone è un ballerino bravissimo e gli è capitato un carciofo”.

Marta Flavi è una conduttrice televisiva, nota per essere anche stata la moglie di Maurizio Costanzo. I due convolarono a nozze il 7 giugno del 1989 ma dopo appena un anno il matrimonio naufragò e nel 1994 avvenne il divorzio definitivo. Lei, insieme al ballerino Simone Arena, è stata eliminata nella seconda puntata di Ballando con le stelle.