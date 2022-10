Ballando con le stelle, la confessione della concorrente arriva solo dopo. Purtroppo anche il momento delle eliminazioni fa parte del gioco. Dopo la sfida contro Dario Cassini e Lucrezia Lando, che si sono salvati col 59% delle preferenze, la concorrente non supera il turno. Poi la confessione arriva in diretta solo dopo.

La confessione di Marta Flavi dopo l’eliminazione. Per lei l’esperienza a Ballando con le stelle si ferma davanti al tavolo di giurati che non sono andati di certo troppo per il sottile. Dopo l’eliminazione, il retroscena rende tutto ancora più interessante.

La confessione di Marta Flavi dopo l’eliminazione a Ballando

Dopo l’esibizione di Marta Flavi a Ballando, Fabio Canino ha asserito: “Come succede anche in teatro, la seconda performance è sempre un po’ moscia rispetto alla prima. A me è sembrato che tu ballassi con il freno a mano tirato…”. E ancora: “Simone era molto carico e ti tirava, Marta, ma tu tendevi a rallentarlo”. (“Mi dispiace, siete eliminati dal gioco”. Ballando con le Stelle, l’annuncio di Milly Carlucci a fine serata).

A questo punto la confessione della concorrente non si lascia attendere: “Ho ballato con una costola incrinata. Ho davvero una costola leggermente incrinata”, ammette Marta Flavi solo dopo. E ancora: “Mi manca il fiato, mi manca il respiro, mi manca tutto” ha poi commentato.

Ma nulla ha frenato il responso severo degli altri giudici. Carolyn Smith ha continuato: “Le mie parole, però, non saranno dolci…”. Marta è stata più volte difesa anche dal maestro di ballo, che ha fatto sapere anche del dolore alla spalla della sua allieva.

E la confessione della concorrente ha proseguito anche dietro le quinte dove ha ammesso: “Quando capisco di avere esaurito le metodologie per riuscire a ottenere un risultato, io sono uno che non si arrende molto facilmente. L’unica cosa che posso fare è dire a quella persona di ripassare o di fare quella cosa di nuovo e di nuovo, fino a quando a un certo punto il suo corpo lo capirà”.

“Ho avuto un giorno in cui sono stata proprio in crisi e siccome dietro i vetri ci sono le telecamere, a me veniva da piangere, ma non ho dato la soddisfazione di farmi vedere piangere. Mi sono tolta il microfono, sono uscita e ho pianto fuori. Simone è bravissimo ma gli è capitato un carciofo”, ha concluso Marta Flavi.