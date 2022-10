“Si sono fatti male, fermate tutto”. Paura a Tu sì que Vales, giudici senza parole: l’incidente in diretta

Attimi di terrore a Tu sì que vales con i gemelli vietnamiti. Tutto è successo quando i primi artisti in gara, che arrivano dal sud del Vietnam, i Phouc ahn Dong, gemelli di 20 anni. Cosa è successo? I ragazzi, saltando da un palo all’altro, anche per due metri d’altezza, coperti da un drago, hanno dovuto interrompere l’esibizione per una brutta caduta che ha spaventato la giuria. È stata soprattutto Maria De Filippi a restare sotto choc. Attimi di tensione, tutto fermo, poi però i ragazzi hanno continuato a saltare sincronizzati per un’esibizione assolutamente favolosa che è stata applaudita da tutti.

“Avete fatto una grande esibizione ed è la prima volta che vediamo qualcosa del genere”, ha affermato Maria De Filippi “e il piccolo incidente che avete avuto siete riusciti a superarlo in modo fantastico e penso che il piccolo incidente ha dato la consapevolezza di quanto fosse difficile l’esercizio che stavate facendo”. Poco dopo i giovani vietnamiti incassano il sì di tutti i giudici e passano alla fase successiva di Tu sì que vales.

Per quanto riguarda gli ascolti tv, tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, ha avuto la meglio la conduttrice Mediaset, con 4.012.000 spettatori con uno share del 27.9%. Ballando si è aggiudicato il secondo posto e ha superato i 3.622.000 spettatori, e il 20.2%. Il fattore divertimento di Canale 5 ha convinto di più rispetto ai passi di danza del talent della Rai.

La scorsa settimana, la gara tra i due programmi è stata quasi un testa a testa – Canale 5 con 3.604.000 spettatori pari al 25.9% di share e Ballando con 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share – questa settimana la vittoria di Tú Sí Que Vales invece questo sabato è stata netta. Come sappiamo, arrivati alla quinta puntata, la squadra di Tu sì que Vales è restata immutata.

La conduzione di Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. E ancora, Giulia Stabile come jolly. Confermatissima la giura di sempre: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Immancabile la giuria “popolare” rappresentata da Sabrina Ferilli sempre disturbata dal simpatico folletto, il piccolo Giovannino. Come si dice: squadra che vince non si cambia.

